【社會觀察】X世代「捲土重來」！韓國咖啡廳漸成中老年人主場，年輕一代收緊錢包

根據最新統計數字，與疫情前的2019年相比，韓國50歲以上族群在咖啡廳的存在感不斷上升，消費額較疫情之前翻了一倍，與此同時年輕族群的消費比例則大幅下滑近三成。

韓國金融科技企業Finda透過旗下人工智慧（AI）商圈分析平台「Openub」，對2019年至今年上半年全國咖啡廳消費數據進行分析。 結果發現，今年上半年國內咖啡廳消費額約為3兆5149億韓元，比去年同期減少約5.86%。 從年齡層來看，消費者以30多歲族群最多（27.7%），其次為40多歲（24.1%）、50多歲（19.7%）、20多歲（17.2%）及60多歲（11.3%）。



其中，50歲以上消費者的消費佔比達到31.0%（約每10人中有3人），相較於2019年上半年疫情前的 17.3%，比例翻了一倍; 消費金額為1兆892億韓元，較2019年上半年（3458億韓元）增加了驚人的215%。

同一時期，20代和30代的消費佔比則跌至一半以下，為44.9%，較疫情前的水平（61.6%）大幅下滑27個百分點; 消費金額也僅成長28%（1兆2329億 → 1兆5799億韓元）。

這樣一來，20至30多歲族群與50歲以上族群的消費差距顯著拉近，從2019年上半年的8871億韓元縮小至今年上半年的4906億韓元，縮減幅度約44.7%。



值得注意的是，儘管今年上半年咖啡廳消費總額下降，但50歲以上人群的消費卻比去年同期增加1.8%，其中60代以上消費者大幅成長9.19%。

相對之下，20至30多歲族群的咖啡廳消費金額下跌10.5%，其中20代減少15.8%，30代減少6.84%。 20代的消費金額（6054億韓元）甚至比2019年上半年（6436億韓元）還少。



Finda 相關人士分析認為，年輕的20至30多歲族群因可支配所得減少而縮減消費，而50至60多歲族群不僅人口比例較高，且大多擁有穩定的經濟實力，正迅速崛起為咖啡廳的強力消費主體，逐漸打破「咖啡廳是20至30多歲族群專屬空間」的既有觀念。

其實這一現象細想十分合理，因為咖啡廳在韓國開始普及的時期，正是如今50至60多歲族群年輕的時候。 韓國的咖啡廳文化始於1950年代的「茶房」，1988年漢城奧運期間出現大量連鎖咖啡廳，隨著1999年第一家星巴克進駐首爾後，咖啡廳日益成為最受年輕人歡迎的社交場所。

韓國網友分享道：「這些人就是X世代（出生於1965年至1980年）嘛，咖啡廳、便利店都是從那一代開始出現的」「我媽和舅舅/朋友們每週末都去探訪新開幕的咖啡廳」「60多歲的父親經常和朋友們在咖啡廳一聊就是3小時」「我爸比我更了解新開幕的大型咖啡廳，發現好地方還會在週末帶我去」「這些人大概是從大學開始就經常去咖啡廳吧」「我開的咖啡廳常有接近60歲、退休後享受業餘愛好的客人，他們吃過午餐過來喝茶吃甜點，然後參加下午時段的文化中心課程，每日如此」「 這就是有錢又有閒的生活啊」「我父母都七十多歲了，還到處去咖啡廳巡禮，真的好羨慕，希望我以後老了也能過上那麼悠閒的生活」「咖啡廳是屬於所有人的空間，不論50多歲還是80多歲都可以去，是很好的文化」。



Photo by rawkkim on Unsplash

