釜山電影節紅毯太吸睛！Disney+《濁流之爭》路雲成頹廢地痞　一場底層翻身之戰就此展開

2025年進入下半年之後，越來越多精彩好劇也都在Disney+接連上演。前陣子由全智賢與姜棟元攜手演出的《暴風圈》獲得大批網友喜愛，無論從服裝或是演技都有細細考究。如今好劇就是要你看到飽！ Disney+新推出的首部原創韓劇《濁流之爭》集結新生代人氣代表路雲、辛叡恩與朴栖含，作品在尚未開播前就已經在第30屆釜山電影節搶盡風頭。沒想到作品開播後，超反差的模樣更是讓人驚嘆，其中路雲還成為熱搜話題。

《濁流之爭》釜山電影節紅毯登熱搜？

日前盛大開幕的釜山電影節上，《濁流之爭》主演群也受邀出席，女主角辛叡恩換上一套白色斜肩小禮服，展現出十足優雅的性格，路雲與朴栖含更是不用說，2人皆是190公分的模特兒身材，加上偶像級外貌，一出場閃光燈立刻閃不停。

然而辛叡恩卻藏不住調皮的個性，直接在紅毯上拿著花束「走秀」了起來，只見她一下看著鏡頭打招呼，一下又走出綜藝感十足的台步，不止讓後面兩位男主角掩面大笑，這段畫面也成為紅毯中的最佳畫面，也讓劇迷更加期待作品上線後3人會有什麼火花！



路雲反差超級大！

首播集數公開後，劇迷最驚訝的莫過於路雲的妝造！過去路雲曾在其他作品中大秀過好身材，結實強壯的模樣還一度登上熱搜話題。然而在這次的《濁流之爭》中，他為了要飾演一名窮困的地痞「張是律」，必須要嚴格減重。

果然第一集一現身讓人眼睛為之一亮，因為他不止瘦到感覺快站不穩，甚至連臉頰都消風，堪稱是他從影以來演過反差最大的一部劇。不少粉絲看到偶像為了新劇蛻變的模樣，除了驕傲但也是滿滿的心疼。

不過儘管模樣精瘦，但打戲依然拳拳到位，光是前兩集他就揍過3個人以上，冷酷又強大的形象，也讓麻浦碼頭的老大武德（朴智煥飾演）對他印象深刻。



「讓我做生意吧！」

在《正年》中是唱歌、跳舞、演戲都實力兼具的許英諝，辛叡恩這次在《濁流之爭》同樣是聰慧的腦性女，她飾演商團之女「崔恩」，相較於整天都想考上科舉的哥哥，崔恩更想跟著爸爸一起當個生意人，在前幾集中她以競價拍賣的方式，讓其他貴族女子高價買下自己的東西，展現出不凡的商業策略。

整天跟在父親身邊喊著想做生意的崔恩，終於獲得父親的認可，開始從出納做起。不過也因此開始踏入地痞的灰色領域，更與是律、鄭天（朴栖含飾演）結下不解之緣。



麻浦碼頭生存戰

《濁流之爭》故事背景在16世紀的朝鮮京江流域，由於當時貿易發達，也因此衍生貪官與佔地為王的地痞們。前三集公開後，不難看出整部劇幾乎圍繞在「錢」、「權勢」與「腐敗」當中，在麻浦碼頭這個長期被貪贓枉法的官員掌控的地區，連帶有關係的地痞們更是霸道橫行。是律更曾眼睜睜看著沒飯吃的老地痞，最終帶著家人走上絕路。

至於崔恩儘管是貴族之女，但面對貪官時卻也是吃足悶虧，還刻意被帶到酒樓羞辱一番。也代表在麻浦碼頭已經腐敗得像一潭死水，有散不去的濁氣。因此這些在底層努力討生活的人決定起身對抗，靠自己的力量翻轉局勢。



黑與白的兄弟情

除了辛叡恩與路雲之外，第二集才登場的朴栖含也是相當重要的一環。他是一名朝廷武官「鄭天」，雖然沒有背景，但依舊靠自己的能力爬到正六品從事官的位置。不過才剛上任，他就立刻碰到下屬賄賂、被同事下馬威的要脅，但也遇見失散已久的青梅竹馬是律。

然而對於一路都平步青雲的鄭天來說，是律的處境可說是慘之又慘。他也曾經跟鄭天一樣懷抱遠大夢想，但卻因為體制的關係，讓他距離夢想越來越遠，現在甚至只能落魄求生，也因此想要翻轉體制，打破這場僵局。

未來他與鄭天的兄弟情，勢必會因為兩人的身份有所衝突，究竟未來會如何變化？請一定要鎖定每週五上線的《濁流之爭》。



除了《濁流之爭》是必看劇之外，由「愛情劇男神」崔宇植、庭沼珉主演的浪漫喜劇《宇宙MARRY ME?》即將在10月10日登場，今年的連假～就讓滿滿的韓劇陪伴你我吧！



Disney+ 原創劇《濁流之爭》每週五下午15:00上架2集新集數（首週上線3集）

