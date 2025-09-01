Stray Kids 超越 BTS、打敗《Kpop 獵魔女團》，7 張專輯全數登上 Billboard 冠軍！

JYP旗下人氣男團 Stray Kids 憑藉新正規專輯《KARMA》在美國 Billboard 主專輯榜單「Billboard 200」奪下冠軍，締造團體通算第 7 次登頂的紀錄。

Billboard 於 8月31 日（當地時間）發布的榜單預告文章中指出，《KARMA》以「Billboard 200」冠軍身份，成功擊退原本位居第 1 的 Netflix 動畫電影《Kpop 獵魔女團》原聲帶專輯。

▼此次主打歌為〈CEREMONY〉：



Stray Kids 自 2022 年以《ODDINARY》為始，包括《MAXIDENT》《ATE》《合（HOP）》...等在內，累計 7 張專輯連續登上該榜冠軍，刷新了驚人成就。



紅遍全球的 BTS 防彈少年團過去也曾 6 次拿下「Billboard 200」冠軍，Stray Kids 由此超越了 BTS 的紀錄。

從首次打入「Billboard 200」的專輯《ODDINARY》開始，至今推出的 7 張專輯全數奪冠，在 Billboard 歷史上僅有 Stray Kids 做到。

Billboard 表示：「Stray Kids 自《ODDINARY》首次進入『Billboard 200』後，去年連續 6 張專輯都拿下冠軍，這是 Billboard 歷史上首度出現的紀錄，而這次的新專輯再次延續了這項壯舉。」



「Billboard 200」的排名是根據實體專輯銷量、串流播放量折算的專輯銷量（SEA），以及數位音源下載量折算的專輯銷量（TEA）相加後，換算為「專輯單位」（Album Units）來決定。

《KARMA》是 Stray Kids 時隔 2 年 2 個月推出的第四張正規專輯。





