《Running Man》金鍾國宣布婚訊、現場震撼！HAHA笑鬧當場被「封口」：我老婆最討厭你了！

《Running Man》成員們聽到金鍾國的結婚消息時，反應都驚訝不已。劉在錫也感概道：「每年我都會問鐘國什麼時候要結婚，沒想到真的要結了。這是我今年聽到最震驚的消息。」

昨晚（31日）播出的 SBS 綜藝節目《Running Man》以「越花越好運！福氣滿滿的約會」為主題展開競賽。



當天成員們聽到金鍾國的結婚消息時，都驚呆了。而老大哥池錫辰在金鍾國親口說「我要結婚了，會努力生活的」時，仍然懷疑地說：「真的嗎？不會是 YouTube 的企劃吧？」



接著金鍾國補充道：「其實我已經透露了不少線索，如果另外挑一天發新聞的話，《Running Man》這邊可能會準備橫幅慶祝，所以我選擇在節目上宣布。」避免節目組太過高調的慶祝儀式。XD

梁世燦則指著 HAHA 說：「現在最震驚的人就是這位哥。」金鍾國坦言：「我原本就打算一直瞞著他。」



HAHA 雖然努力裝作若無其事，但仍掩不住慌亂，僅對金鍾國說：「我們的烤肉店肯定會好起來的。你別擔心，以後你過日子，我會盡一份力的！」沒想到金鍾國直接回嗆：「那倒不用...我老婆最討厭的人就是你了。」金鍾國還沒結婚HAHA就被列入黑名單，讓現場爆笑不斷。

HAHA 還開玩笑說：「不會是要和蔡妍姐姐結婚吧？」金鍾國立刻板著臉警告：「你瘋了嗎？」、「以後這種玩笑不可以再開了。」蔡妍是2000年代流行的韓國歌手，和金鍾國在綜藝節目上互動頻繁、傳過誹聞。



劉在錫則感慨道：「每到新年時，我都會問鐘國什麼時候要結婚，沒想到我們鐘國真的要結婚了。這是我今年聽到最震驚的消息。」金鍾國將於 9 月 5 日與一名非藝人女性結婚，網上有傳出新娘是一名定居美國的38歲化妝品公司CEO，但都未被證實。

