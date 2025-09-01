《Running Man》金钟国宣布婚讯、现场震撼！HAHA笑闹当场被「封口」：我老婆最讨厌你了！

《Running Man》成员们听到金钟国的结婚消息时，反应都惊讶不已。刘在锡也感概道：「每年我都会问钟国什么时候要结婚，没想到真的要结了。这是我今年听到最震惊的消息。」

昨晚（31日）播出的 SBS 综艺节目《Running Man》以「越花越好运！福气满满的约会」为主题展开竞赛。



当天成员们听到金钟国的结婚消息时，都惊呆了。而老大哥池锡辰在金钟国亲口说「我要结婚了，会努力生活的」时，仍然怀疑地说：「真的吗？不会是 YouTube 的企划吧？」



接著金钟国补充道：「其实我已经透露了不少线索，如果另外挑一天发新闻的话，《Running Man》这边可能会准备横幅庆祝，所以我选择在节目上宣布。」避免节目组太过高调的庆祝仪式。XD

梁世灿则指著 HAHA 说：「现在最震惊的人就是这位哥。」金钟国坦言：「我原本就打算一直瞒著他。」



HAHA 虽然努力装作若无其事，但仍掩不住慌乱，仅对金钟国说：「我们的烤肉店肯定会好起来的。你别担心，以后你过日子，我会尽一份力的！」没想到金钟国直接回呛：「那倒不用...我老婆最讨厌的人就是你了。」金钟国还没结婚HAHA就被列入黑名单，让现场爆笑不断。

HAHA 还开玩笑说：「不会是要和蔡妍姐姐结婚吧？」金钟国立刻板著脸警告：「你疯了吗？」、「以后这种玩笑不可以再开了。」蔡妍是2000年代流行的韩国歌手，和金钟国在综艺节目上互动频繁、传过诽闻。



刘在锡则感慨道：「每到新年时，我都会问钟国什么时候要结婚，没想到我们钟国真的要结婚了。这是我今年听到最震惊的消息。」金钟国将於 9 月 5 日与一名非艺人女性结婚，网上有传出新娘是一名定居美国的38岁化妆品公司CEO，但都未被证实。

