《請回答1988》「善德弟弟」崔盛元擊退白血病！雖容顏憔悴，曬近照仍展笑顏

因在人氣韓劇《請回答1988》中飾演女主角「善德」（李惠利 飾）的弟弟「餘暉」而走紅的演員崔盛元，近日透過社群媒體公開自己在白血病痊癒後的近況。 他雖然身形較過去消瘦，但仍以燦爛笑容示人，積極享受日常生活，讓粉絲們感動又欣慰。

日前，崔盛元在個人社群帳號上分享了「7月-8月」的簡短訊息，並上傳多張生活照。 照片中，他雖然因長期治療而顯得比過去消瘦、身形略顯憔悴，但仍保持著燦爛的笑容，展現積極樂觀的心態。 崔盛元近期會走訪劇場欣賞表演，或在首爾清溪川散步，享受日常生活，積極向粉絲傳遞康復後的正能量。



崔盛元於2015年透過 tvN 熱門戲劇《請回答1988》中的「餘暉」一角走紅後，接連出演《機智牢房生活》、《我的ID是江南美人》、《精神病患者日記》、《勁爆狗仔隊》以及《Drama Special 2023-極夜》等電視劇，也參與電影《阿修羅：正邪頑殺》及音樂劇《女神在看著》、《Trace U》，展現跨越電視、 電影與舞台的多元演技。



然而正值事業上升期的他卻不幸被診斷出急性白血病，被迫暫停演藝活動。 雖一度恢復健康，但在2020年再度復發，讓粉絲十分擔憂。 所幸經過長期治療與堅強意志，他最終戰勝病魔，並在去年2月透過 TVING 原創劇《金字塔遊戲》回歸，飾演班導師任周亨一角，重新踏上演藝之路。

如今，崔盛元積極分享康復後的日常，讓粉絲看見他樂觀與勇敢的一面，也令人更加期待他未來的演藝活動。

