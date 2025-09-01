《请回答1988》「善德弟弟」崔盛元击退白血病！虽容颜憔悴，晒近照仍展笑颜

因在人气韩剧《请回答1988》中饰演女主角「善德」（李惠利 饰）的弟弟「余晖」而走红的演员崔盛元，近日透过社群媒体公开自己在白血病痊愈后的近况。 他虽然身形较过去消瘦，但仍以灿烂笑容示人，积极享受日常生活，让粉丝们感动又欣慰。

日前，崔盛元在个人社群帐号上分享了「7月-8月」的简短讯息，并上传多张生活照。 照片中，他虽然因长期治疗而显得比过去消瘦、身形略显憔悴，但仍保持著灿烂的笑容，展现积极乐观的心态。 崔盛元近期会走访剧场欣赏表演，或在首尔清溪川散步，享受日常生活，积极向粉丝传递康复后的正能量。



崔盛元於2015年透过 tvN 热门戏剧《请回答1988》中的「余晖」一角走红后，接连出演《机智牢房生活》、《我的ID是江南美人》、《精神病患者日记》、《劲爆狗仔队》以及《Drama Special 2023-极夜》等电视剧，也参与电影《阿修罗：正邪顽杀》及音乐剧《女神在看著》、《Trace U》，展现跨越电视、 电影与舞台的多元演技。



然而正值事业上升期的他却不幸被诊断出急性白血病，被迫暂停演艺活动。 虽一度恢复健康，但在2020年再度复发，让粉丝十分担忧。 所幸经过长期治疗与坚强意志，他最终战胜病魔，并在去年2月透过 TVING 原创剧《金字塔游戏》回归，饰演班导师任周亨一角，重新踏上演艺之路。

如今，崔盛元积极分享康复后的日常，让粉丝看见他乐观与勇敢的一面，也令人更加期待他未来的演艺活动。

