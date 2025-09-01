1億整形成「賓士頂級款」！搞笑藝人李世英隆胸3天就下垂崩壞：用領帶綁著走，千萬胸部最後進下水道

搞笑藝人李世英 方坦承，為了「美貌升級」，在整形上投入超過 1億（韓幣，下同，約合220萬新臺幣），不怕讓觀眾震驚。

日前，李世英在YouTube頻道「NaMuMiKi徵信所」的影片《整形花1億變美！搞笑藝人李世英生死經歷的整形副作用》中，詳細分享了自己的整形經歷。 李世英坦言，她做了雙眼皮、隆胸、隆鼻等多項手術，並解釋了整形背後的心路歷程：「糾結要不要繼續整。 二十幾年來一直用這個臉，我也想換個臉體驗一下剩下的人生。 」

然而整形之路可沒那麼平坦。 李世英透露，在隆胸過程中遭遇嚴重副作用——胸部填充三天后竟一側下垂。 她描述當時的情況：「時間越久越下垂，我怕繼續垂，就用領帶綁著走。」最終她不得不通過手術取出所有填充物，幽默地總結：「一千萬的胸部填充，就這樣流進下水道了。 」



後來通過二次手術，李世英終於得到了滿意效果。 談到整形總花費時，李世英用誇張的比喻回應：「差不多可以買一輛賓士最頂級車型。 」觀眾們不禁感歎：整形真的能改變人生，也能改變錢包厚度啊！



她前後的容貌變化驚人，從搞笑藝人形象到氣質美女的跨越，讓人忍不住讚歎整形的神奇威力，同時也對她的勇氣豎起大拇指。



