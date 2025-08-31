直接中文溝通！《鑑定師》林柏宏出糗被舒華吐槽，喊話舒華也演戲！韓網讚林善良帥氣

i-dle舒華主持的全球版《鑑定師》，先前在台灣舉辦記者會透露了嘉賓有一半是舒華家鄉台灣人，若不算先前同為台籍的Way揚揚（算是韓國愛豆），日前總算迎來「台灣本土第一位嘉賓」，是《關於我和鬼變成家人的那件事》「毛毛」，台灣演員林柏宏！

林柏宏於首爾錄影《鑑定師》。他去年就曾‎赴韓拍攝《魔女》導演朴勳政電影新作《悲傷熱帶》，和朴海秀、李新英等合作。他一開始就分享自己因為在電影裡演黑道、殺手，學了「不太好聽的韓文」，不好意思地說「새끼야」（臭小子），但舒華回應「程度還好」，當場教學他這個詞有可愛的用法是對寵物喊「새끼」。



聊了一些對韓國的印象後，來到《鑑定師》重要的「捐出收藏品做公益」環節，林柏宏捐出一台底片相機給節目。舒華這時又開啟綜藝魂，故意測試林柏宏到底會不會用底片相機。結果，林柏宏還真的出糗，裝底片裝很久，舒華忍不住吐槽：「你好像是第一次用齁？你剛剛是不是在機場買的？」雖是吐槽，但舒華成功舒緩了緊張氣氛。林柏宏幫舒華拍照又合照，拍完後突然問：「我剛剛有沒有滾到（底片）？」舒華忍不住再吐槽：「你這就是借來的啊！」相當搞笑。



後續舒華為了完成林柏宏心願一起去了汗蒸幕，「用頭打蛋」一直失敗，林柏宏的頭……重頭戲來了，兩人體驗143度的蒸房，林柏宏還沒進去前就不斷喊：「我有看錯嗎？」而舒華不愧是「葉大膽」，主動邀林柏宏一起挑戰撐久一些，節目PD都受不了了！



最後兩人吃了烤五花肉，林柏宏表示期待能看到舒華演戲，舒華欣然回應：「當然！那必須！我已經撂話進棺材前一定要演戲。」



▼完整節目



此集九成都是中文，兩人直接用最熟悉的語言溝通，台灣網友說「原來能100%聽懂韓綜是這種感覺，舒華用母語溝通真的跟用韓文感覺差很多」、「發現舒華換講中文真的整個眼神都改變了」、「第一次就算沒有字幕也可以看得懂，原來就是韓國人看的感覺嗎？好感動」、「果然跟熟悉的台灣人錄影，舒華感覺更自然放鬆～」，也有人敲碗兩人合作演戲。

韓國人則留言「台灣美男很多啊！也很好奇舒華和許光漢的組合！為了慶祝許光漢退伍，邀請他吧」、「第一次見到的這男人長得太帥了，人品好長得也好看」、「不太了解男嘉賓，但是感覺很好、很可愛」、「之前為了學中文看過林柏宏的《鬼家人》和《怪胎》，體驗汗蒸幕的樣子太可愛了」、「兩人同框太美麗了是怎樣，第一次看林柏宏，長得真帥，要成為粉絲了，電影一定會看的」……等等。

而兩邊網友竟不約而同有一樣的想法，韓國網友也覺得舒華講中文很不一樣！如「舒華說母語和說韓語完全不一樣」、「舒華用中文說話的時候感覺很溫暖」、「又被舒華講母語的瞬間迷住了」……等等。

還有好消息！兩人合照不止存在底片相機裡，節目播出後，林柏宏IG放送多張合照說是「令人深刻的經歷」呢！



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞