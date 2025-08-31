直接中文沟通！《鉴定师》林柏宏出糗被舒华吐槽，喊话舒华也演戏！韩网赞林善良帅气

i-dle舒华主持的全球版《鉴定师》，先前在台湾举办记者会透露了嘉宾有一半是舒华家乡台湾人，若不算先前同为台籍的Way扬扬（算是韩国爱豆），日前总算迎来「台湾本土第一位嘉宾」，是《关於我和鬼变成家人的那件事》「毛毛」，台湾演员林柏宏！

林柏宏於首尔录影《鉴定师》。他去年就曾‎赴韩拍摄《魔女》导演朴勋政电影新作《悲伤热带》，和朴海秀、李新英等合作。他一开始就分享自己因为在电影里演黑道、杀手，学了「不太好听的韩文」，不好意思地说「새끼야」（臭小子），但舒华回应「程度还好」，当场教学他这个词有可爱的用法是对宠物喊「새끼」。



聊了一些对韩国的印象后，来到《鉴定师》重要的「捐出收藏品做公益」环节，林柏宏捐出一台底片相机给节目。舒华这时又开启综艺魂，故意测试林柏宏到底会不会用底片相机。结果，林柏宏还真的出糗，装底片装很久，舒华忍不住吐槽：「你好像是第一次用齁？你刚刚是不是在机场买的？」虽是吐槽，但舒华成功舒缓了紧张气氛。林柏宏帮舒华拍照又合照，拍完后突然问：「我刚刚有没有滚到（底片）？」舒华忍不住再吐槽：「你这就是借来的啊！」相当搞笑。



后续舒华为了完成林柏宏心愿一起去了汗蒸幕，「用头打蛋」一直失败，林柏宏的头……重头戏来了，两人体验143度的蒸房，林柏宏还没进去前就不断喊：「我有看错吗？」而舒华不愧是「叶大胆」，主动邀林柏宏一起挑战撑久一些，节目PD都受不了了！



最后两人吃了烤五花肉，林柏宏表示期待能看到舒华演戏，舒华欣然回应：「当然！那必须！我已经撂话进棺材前一定要演戏。」



此集九成都是中文，两人直接用最熟悉的语言沟通，台湾网友说「原来能100%听懂韩综是这种感觉，舒华用母语沟通真的跟用韩文感觉差很多」、「发现舒华换讲中文真的整个眼神都改变了」、「第一次就算没有字幕也可以看得懂，原来就是韩国人看的感觉吗？好感动」、「果然跟熟悉的台湾人录影，舒华感觉更自然放松～」，也有人敲碗两人合作演戏。

韩国人则留言「台湾美男很多啊！也很好奇舒华和许光汉的组合！为了庆祝许光汉退伍，邀请他吧」、「第一次见到的这男人长得太帅了，人品好长得也好看」、「不太了解男嘉宾，但是感觉很好、很可爱」、「之前为了学中文看过林柏宏的《鬼家人》和《怪胎》，体验汗蒸幕的样子太可爱了」、「两人同框太美丽了是怎样，第一次看林柏宏，长得真帅，要成为粉丝了，电影一定会看的」……等等。

而两边网友竟不约而同有一样的想法，韩国网友也觉得舒华讲中文很不一样！如「舒华说母语和说韩语完全不一样」、「舒华用中文说话的时候感觉很温暖」、「又被舒华讲母语的瞬间迷住了」……等等。

还有好消息！两人合照不止存在底片相机里，节目播出后，林柏宏IG放送多张合照说是「令人深刻的经历」呢！



