Super Junior-D&E《鑑定師》拍馬屁要當「舒華Junior」又想佔領節目！舒華承諾有第二季！

i-dle舒華主持的全球版《鑑定師》（鑑定師：Inspector）昨（4）日迎來最後一集，是眾所矚目的台灣灶咖（灶跤）大戰佼佼者Super Junior-D&E（東海、銀赫）！

i-dle和Super Junior有不少緣分，E.L.F.和Neverland都相當熟悉，舒華問到兩人主持的《要來這邊嗎？》最有印象的嘉賓，銀赫回答的就是舒華隊友Minnie！銀赫說Minnie和雨琦常常說自己是E.L.F.，東海也表示因此對i-dle更加有感情。



*《要來這邊嗎？》回顧：

〈(G)I-DLE Minnie&雨琦超專一就愛圭賢&厲旭惹怒銀赫XD 東海搞笑情勒「領獎要感謝我們」〉

講著講著，兩人稱讚起雨琦韓語說得非常好，聯想多年前在《Super TV》相遇時，舒華進步非常多，還說起i-dle在華語圈人氣之高。銀赫開口想一起合作，舒華馬上感受銀赫眼睛都亮起來了，銀赫一不做二不休直接邀約：「如何？如何如何如何？名字也改我們的吧！叫『舒華Junior』！」舒華大笑，然後傲嬌地說：「考慮一下，看你們表現如何。」銀赫說演場會《Super Show》就算成員老了拄拐杖還要做，東海神來一筆又說：「不然就以舒華Junior（的面貌登場）！」



問兩人出道20週年是否察覺哪裡改變了、哪裡不變，東海說「對粉絲的愛變多了」，銀赫不曉得為何聽了嬌羞(?)笑著倒向東海，直起身後同意東海。而舒華說「名字還是一樣」（可能i-dle比較特別，在7週年改名了吧！），銀赫一句「但名字之後也會改的，叫『舒華Junior』」，再次逗笑舒華！



雖然D&E不時拍舒華馬屁，但更多的是吐槽，雙方從開場就開始攻防戰，吐槽來吐槽去。最後舒華煮辣炒年糕泡麵過程，兩個前輩仍不停逗她，還說要取代舒華當下一季主持人！雖然第二季尚未有製作消息，但片尾舒華可是承諾「會好好準備並前往第二季」、「現在只是暫時再見」！



隨著第一季結束，舒華的《鑑定師》Talk Concert就在今（5）日於台北舉行！嘉賓有頌樂、孝淵和林柏宏，令人期待他們和舒華會迸出什麼新火花呢！

▼完整節目，兩人緊盯著舒華煮泡麵，舒華壓力太大啦～幸好成品……



