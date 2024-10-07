「鬼家人CP」雙雙進軍韓國！林柏宏確定出演《魔女》導演新作《悲傷熱帶》，《周處除三害》陳以文《疫起》王柏傑也加盟

前有許光漢在韓劇《無路可走：輪盤賭》嶄露頭角，現在林柏宏也敲定加盟韓片《悲傷熱帶》，首次闖韓就挑中《闇黑新世界》《魔女》兩部曲導演朴勳政的新作，一同出演的還有《周處除三害》「尊者」陳以文、《疫起》最佳男主王柏傑。

許光漢和林柏宏在電影《關於我和鬼變成家人的那件事》中飾演一對不情不願的陰陽CP，去年5月在韓上映給當地觀眾留下深刻印象。



當時林柏宏表示非常希望出演韓國作品：「無論是犯罪、妖怪、喜劇還是愛情，任何類型的韓國電影我都很喜歡。 我想嘗試像《寄生上流》那樣具有強大吸引力的電影，也想嘗試像《大叔》（另譯：殺手代父）中的元斌或《分手的決心》中的朴海日那樣強悍的男性角色。」這個願望在一年後通過《悲傷熱帶》實現。



電影講述熱帶雨林的絕對統治者「師父」培養了名為「悲傷熱帶」的殺手組織，所屬成員因一件動搖他們存在的事件而開始互相懷疑，並發誓進行血腥復仇的故事。

今日《悲傷熱帶》製作方公佈主演陣容：金明民飾演東南亞少數民族出身的「師父」，統治熱帶雨林並將被遺棄的孩子們培養成殺手。 通過《魯蛇大翻身》成功實現銀幕處女秀的李新英飾演幼年時被遺棄在叢林的「露」，雖然先天失聰但作為「悲傷熱帶」的最小成員生存下來。



在日本電影《在車上》中展現出色演技的朴有林飾演自願跟隨「師父」進入叢林的「喬喬」，實力派演員朴海秀飾演「悲傷熱帶」組織的大哥「張」。



林柏宏飾演「悲傷熱帶」培養的5名組織成員之一，《周處除三害》「尊者」陳以文、憑《疫起》獲得第25屆台北電影獎最佳男主角的王柏傑也加盟該片。



《悲傷熱帶》導演是被譽為「黑色電影教父」的朴勳政，從開創韓國黑幫片新紀元的《闇黑新世界》，到展現新穎角色和動作風格的《魔女》系列，再到入選第77屆威尼斯國際影展的《樂園之夜》，以及在Disney+上引起爆炸性反響的原創劇集《暴君》全部出自朴導之手。 新作《悲傷熱帶》已於9月19日在泰國開機，目前正在當地繼續拍攝。

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