又試圖闖入BTS柾國的住宅！警方在停車場逮捕40多歲韓國女性，網怒：「私生不是粉絲、真的要加強處罰」

怎麼又發生這種事了 ㅠㅠㅠㅠ 昨日一名40多歲韓國女性闖入BTS防彈少年團成員柾國住宅停車場，最終被警方逮捕。

31日，首爾龍山警察局表示，以侵入住宅的嫌疑對韓國國籍的40多歲女性A某進行立案。A某於前一天晚上11點20分闖入柾國居住的龍山區單獨住宅停車場，當時A某跟隨進入停車場的車輛一起進入，保全通過監視器發現後報了警。據悉，A某被逮補時曾語無倫次地對警察說：「因爲是朋友家，所以進去了。」



在今年6月11日晚上11點多，30多歲的中國女性B某前往柾國的住宅多次按玄關密碼而被捕，警方於27日被非拘留移交給檢察機關。當天是柾國退伍的日子，不僅非法而且沒有考慮剛退伍的柾國，擅自闖入家中給他帶來傷害，讓眾多粉絲憤怒不已。

才過了2個多月，又發生相關事件，也讓網友紛紛表示：「進去幹嘛呢？真是個奇怪的人啊」、「如果40多歲的人因當偶像私生飯而被捕，會不會認清現實」、「真的要加強處罰，太過分了」、「都這麼大了，幹什麼呢」、「拜託你不要再欺負柾國了」、「以跟蹤騷擾罪處罰吧」、「爲什麼有這麼多瘋狂的人」、「一直在等待，看到停車場開門就進去了，都起雞皮疙瘩了」、「生日前一天不要這樣，柾國剛從美國回來了 嗚嗚」、「幸虧保全有好好看監視器」、「私生不是粉絲而是精神病患者」、「真的好惡心」等等。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞