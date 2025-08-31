被打90分鐘又遭誣告？ 宋昰昀「校園霸凌」爆料者回韓提100億訴訟，親自露面誓討公道、建立受害者自衛機制

宋昰昀因在韓版《和我老公結婚吧》飾演惡毒女配獲得好評，去年被爆出「校園霸凌」後暫停活動至今，兩度起訴爆料者。 近日，爆料者接受YT頻道「演藝幕後總統李鎮浩」採訪，公開了霸凌細節和決定赴韓強硬應對的原因。

公開霸凌細節，質疑宋昰昀說法反覆

爆料者吳某表示，宋昰昀去年和今年的主張完全不同，令人感到荒唐：「去年她還說『確實有校園暴力事件，但只是被牽連進去、自己沒有動手打人』，今年卻改口說『沒有校園霸凌、沒有施暴、沒有被強制轉學』。」並強調，強制轉學的唯一原因就是校園暴力，不可能是宋昰昀所說的出勤率不夠、為發展演藝活動等等。

宋昰昀原本就讀位於京畿道的中遠高中，高三上學期轉學來到吳某所在的盤浦高中，下學期又轉學去狎鷗亭高中。 據吳某回憶，他曾在遊樂場被學姐宋昰昀扇巴掌1個半小時，當時與他有聯絡的女生也在場，周圍朋友都在勸阻宋昰昀，宋昰昀嘴上說「好了不打了」，趁大家放鬆警惕又扇吳某巴掌，如此反復多次。 吳某雖不記得具體月份，但確定是夏季，因為清楚記得當時穿著夏季校服，而之後不久宋昰昀就被強製轉學。



吳某表示，當時的校園風氣還處於「野生時代」，只有同級生之間欺凌才能獲得校方干預，低年級被高年級欺負只會被要求握手言和。 況且宋昰昀當時的男友與吳某是好友，出於多方面考量，吳某當時沒有向校方反映此事。

被霸凌卻遭反告，決心絕不和解

吳某去年4月爆料後繼續日常生活，今年3月卻接到警方通知說被宋昰昀提告，讓他心情非常不快：「加害者反過來告受害者？ 我覺得這根本不對。」並補充道，還有另一位曾被宋昰昀原施暴的學姐也說「太厚臉皮了」，同學們的反應則是「她本來就是那樣的人，一點也不意外」。

吳某考慮到現實層面的成本，曾向宋昰昀方面提議和解，即不再追究、讓事件到此為止。 但宋昰昀方面似乎因此認為吳某沒有霸凌證據，反過來要求他承認之前所言皆為捏造，以及向宋昰昀道歉。 吳某感到十分無語和憤怒，決心追究到底，絕對不會和解。



回韓提百億訴訟，盼扭轉受害者不利制度

被宋昰昀起訴後，吳某曾申請公開校園霸凌記錄，但盤浦高中和教育廳以保護個人隱私為由拒絕。 吳某認為該做法與憲法相衝突，十分不合理。 吳某計劃對宋昰昀提起誣告，並犀利地指出，倘若被判敗訴，代表韓國社會不僅不為受害者建立防禦機製，反而將受害者置於不利地位，無異於宣告校園霸凌無需付出代價。

吳某長期生活於美國且已獲得美國市民權，此番回到韓國，目的在於讓調查獲得進展，避免宋昰昀傷害公益舉報人和證人，同時建立讓校園霸凌受害者能夠順利獲取證據的機制，從製度層面扭轉被害者不利的局面。

宋昰昀曾向吳某提出全額資助其赴韓所需費用約250萬韓元，但最後縮減到130~140萬元，卻仍發通稿稱「負擔全額」。 吳某表示，即便全額資助也遠遠不夠彌補他工作請假等造成的損失，最終拒絕了資助提議。

對於「索賠100億」，吳某則表示「只是象徵性的金額」，重點在於留下相關判例，提高犯罪成本，好為日後的潛在霸凌者和誣告者敲響警鐘。



此前，吳某曾在去年4月透過JTBC節目《事件班長》爆料宋昰昀校園霸凌，稱在2004年8月就讀高中時曾被宋昰昀毆打長達90分鐘，並公開了IG私訊與與經紀公司相關人士的KakaoTalk對話。

對此，宋昰昀方面否認，表示「毫無根據、不認識爆料人」，並以名譽毀損、業務妨害、恐嚇罪等罪名起訴吳某。 今年7月2日，宋昰昀法律事務所稱吳某以美國市民權者為由拒絕配合調查，已被警方下達通緝處分。

吳某則堅稱從未捏造或散播謠言，並於8月21日回到韓國，預告將以誣告罪展開法律應對。



