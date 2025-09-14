朴敏英與「渣男前夫」李伊庚在《行騙天下KR》重逢！「油膩演技對決」讓現場笑聲不斷

演員朴敏英與李伊庚繼去年熱播劇《和我老公結婚吧》後，在新劇《行騙天下KR》中迎來了令人意外的重逢。

TV朝鮮週末迷你劇《行騙天下KR》在前兩集中，描繪了尹怡朗（朴敏英 飾）、詹姆斯（朴熹洵 飾）、明求浩（朱鐘赫 飾）聯手教訓利用小市民迫切心情詐騙的假道士白花（宋智孝 飾），以及將公益基金會當作非法資金洗錢工具的全泰秀（鄭雄仁 飾），成功展開痛快復仇的故事。



13日播出的第3集中，朴敏英與李伊庚以與前作截然不同的氛圍重逢，播出前就讓觀眾們的期待感滿滿。去年熱播劇《和我老公結婚吧》中，李伊庚曾飾演朴敏英的「渣男」前夫，這次在《行騙天下KR》中，他化身為藝術評論家劉名翰，與朴敏英展開全新的化學反應。



尹怡朗為了誘惑新目標——充滿黑暗慾望的藝術評論家劉名翰，全力以赴地展開「約會行動」。變身為世界頂級拍賣公司的買家，先是拋出讓劉名翰心動的商業藍圖，接著再加上充滿小心翼翼手勢的無厘頭撒嬌，展開猛烈的調情攻勢。劉名翰也以熱烈的眼神和油膩的台詞回應，營造出甜蜜的氛圍。然而不久後，劉名翰露出銳利眼神，讓兩人之間的氣氛變得更加緊張刺激，這兩人油膩的調情互動也非常爆笑。



劇組透露，朴敏英與李伊庚展開的「油膩演技對決」，讓拍攝現場笑聲不斷。朴敏英完全融入尹怡朗這個角色，展現了鮮活又古靈精怪的魅力；李伊庚則憑藉「名不虛傳即興之王」的實力，以神乎其技的即興演出引爆全場笑點。兩人放開手腳的演技，誕生了讓觀眾一看再看的「名場面」，成為話題焦點。

▼兩人用餐的互動片段，影片已定位在09:19。



《行騙天下KR》每週六、日晚上9點10分播出。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞