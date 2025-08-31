被打90分钟又遭诬告？ 宋昰昀「校园霸凌」爆料者回韩提100亿诉讼，亲自露面誓讨公道、建立受害者自卫机制

宋昰昀因在韩版《和我老公结婚吧》饰演恶毒女配获得好评，去年被爆出「校园霸凌」后暂停活动至今，两度起诉爆料者。 近日，爆料者接受YT频道「演艺幕后总统李镇浩」采访，公开了霸凌细节和决定赴韩强硬应对的原因。

公开霸凌细节，质疑宋昰昀说法反覆

爆料者吴某表示，宋昰昀去年和今年的主张完全不同，令人感到荒唐：「去年她还说『确实有校园暴力事件，但只是被牵连进去、自己没有动手打人』，今年却改口说『没有校园霸凌、没有施暴、没有被强制转学』。」并强调，强制转学的唯一原因就是校园暴力，不可能是宋昰昀所说的出勤率不够、为发展演艺活动等等。

宋昰昀原本就读位於京畿道的中远高中，高三上学期转学来到吴某所在的盘浦高中，下学期又转学去狎鸥亭高中。 据吴某回忆，他曾在游乐场被学姐宋昰昀扇巴掌1个半小时，当时与他有联络的女生也在场，周围朋友都在劝阻宋昰昀，宋昰昀嘴上说「好了不打了」，趁大家放松警惕又扇吴某巴掌，如此反复多次。 吴某虽不记得具体月份，但确定是夏季，因为清楚记得当时穿著夏季校服，而之后不久宋昰昀就被强制转学。



吴某表示，当时的校园风气还处於「野生时代」，只有同级生之间欺凌才能获得校方干预，低年级被高年级欺负只会被要求握手言和。 况且宋昰昀当时的男友与吴某是好友，出於多方面考量，吴某当时没有向校方反映此事。

被霸凌却遭反告，决心绝不和解

吴某去年4月爆料后继续日常生活，今年3月却接到警方通知说被宋昰昀提告，让他心情非常不快：「加害者反过来告受害者？ 我觉得这根本不对。」并补充道，还有另一位曾被宋昰昀原施暴的学姐也说「太厚脸皮了」，同学们的反应则是「她本来就是那样的人，一点也不意外」。

吴某考虑到现实层面的成本，曾向宋昰昀方面提议和解，即不再追究、让事件到此为止。 但宋昰昀方面似乎因此认为吴某没有霸凌证据，反过来要求他承认之前所言皆为捏造，以及向宋昰昀道歉。 吴某感到十分无语和愤怒，决心追究到底，绝对不会和解。



回韩提百亿诉讼，盼扭转受害者不利制度

被宋昰昀起诉后，吴某曾申请公开校园霸凌记录，但盘浦高中和教育厅以保护个人隐私为由拒绝。 吴某认为该做法与宪法相冲突，十分不合理。 吴某计划对宋昰昀提起诬告，并犀利地指出，倘若被判败诉，代表韩国社会不仅不为受害者建立防御机制，反而将受害者置於不利地位，无异於宣告校园霸凌无需付出代价。

吴某长期生活於美国且已获得美国市民权，此番回到韩国，目的在於让调查获得进展，避免宋昰昀伤害公益举报人和证人，同时建立让校园霸凌受害者能够顺利获取证据的机制，从制度层面扭转被害者不利的局面。

宋昰昀曾向吴某提出全额资助其赴韩所需费用约250万韩元，但最后缩减到130~140万元，却仍发通稿称「负担全额」。 吴某表示，即便全额资助也远远不够弥补他工作请假等造成的损失，最终拒绝了资助提议。

对於「索赔100亿」，吴某则表示「只是象徵性的金额」，重点在於留下相关判例，提高犯罪成本，好为日后的潜在霸凌者和诬告者敲响警钟。



此前，吴某曾在去年4月透过JTBC节目《事件班长》爆料宋昰昀校园霸凌，称在2004年8月就读高中时曾被宋昰昀殴打长达90分钟，并公开了IG私讯与与经纪公司相关人士的KakaoTalk对话。

对此，宋昰昀方面否认，表示「毫无根据、不认识爆料人」，并以名誉毁损、业务妨害、恐吓罪等罪名起诉吴某。 今年7月2日，宋昰昀法律事务所称吴某以美国市民权者为由拒绝配合调查，已被警方下达通缉处分。

吴某则坚称从未捏造或散播谣言，并於8月21日回到韩国，预告将以诬告罪展开法律应对。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻