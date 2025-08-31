辛叡恩、金多美、許楠儁新劇《百次的回憶》首張「初戀感滿分」海報公開！這三位也太耀眼了吧～

實力派《血謎拼圖》金多美、《正年》辛叡恩、《現在撥打的電話》許楠儁，三人將在JTBC全新愛情韓劇《百次的回憶》中描繪燦爛又耀眼的初戀時光。

內容以1980年代100號公車的售票員高英禮（金多美 飾）與徐鍾熙（辛叡恩 飾）的閃亮友情為主軸，並圍繞著命運般出現的男子韓在弼（許楠儁 飾），展開一段令人心酸的青澀愛戀。



公開的團體海報以帶有舊時代氛圍的膠片照片風格呈現，捕捉了那段再也回不去、因而更加珍貴的青春時光。三人之間錯綜複雜的情感線也是看點之一。英禮與鍾熙的友情、錯過的愛情，以及對命運之人的懵懂情愫，都將展現出一段關於青春成長的故事。



三位演員也親自定義了角色之間的關係。

金多美表示：「對英禮而言，鍾熙和在弼不只是朋友或初戀，而是靈魂深處緊緊相連的靈魂伴侶般的存在。」





辛叡恩則說：「對鍾熙來說，英禮是世界上唯一能信任的人，也是她生命的全部，而在弼光是存在，就足以讓她的心為之動搖。」





許楠儁也暗示著微妙的情感糾葛：「英禮是讓在弼變得最閃耀的人，而鍾熙則是童年時期第一次以異性身份走進心中的特別存在。」



製作組表示：「無論時代如何變化，友情與初戀始終是青春的核心關鍵詞。我們將喚醒人們對80年代依然留存的懷舊情感，請大家期待這段精彩的青春故事。」



《百次的回憶》將於9月14日晚間10點40分首播，Viu也會同步上線。

▼預告：



