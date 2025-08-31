业内人士爆Jimin宋多恩「短暂交往早已分手」！女方自曝恋情动机不明，男方持续沉默惹网友热议

韩媒Money Today今日综合多名业内人士消息，称BTS防弹少年团 成员Jimin在入伍前后与宋多恩有过短暂交往，但已经分手。 宋多恩近期在SNS公开的Jimin影片，据悉是交往时期拍摄留下的。

一位对演艺圈十分熟悉的人士透露：「Jimin和宋多恩过去有过短暂的交往。 她在SNS上传的照片和影片，大部份都是以前拍摄的。」另一位人士也称二人早已分手：「两人确切交往的时间点并不清楚，但目前不是恋人关系。 智旻从2023年到最近都在服兵役。 至於宋多恩为何会定期上传过去的照片和影片，原因不得而知。」

Money Today就此事向宋多恩方面发送邮件询问，但未获回覆。

宋多恩与Jimin的绯闻最早在2022年传出，源头正是宋多恩的SNS。 她曾在当年6月上传一张标有「DAEUN」和「jimin」字样的耳机壳照片，暗示恋情，但Jimin方面未作出回应。



随后，宋多恩多次暧昧示意，包括分享疑似在BTS网路综艺《Run BTS》里出现的Jimin身影（经过马赛克处理），以及穿著BTS周边T恤的自拍照。 据悉她去年上传的部份照片，实际拍摄时间约在2020至2021年。



虽然多次释放信号，但宋多恩后来又否认与Jimin的关系。 2022年中旬，她在SNS直播时面对网友提及Jimin，回应道：「为什么要让我谈一个不认识的人？」2023年3月直播中，她更直言：「哪里有男朋友？ 没有。」被问到与Jimin的关系时，她不满地表示：「关於他的事，去问他本人不是更好吗？ 为什么总要我解释？」



今年6月，宋多恩在直播中情绪爆发，哭著说：「就算你喜欢的偶像爱我，也不是我该挨骂的理由。 又不是我先去勾引的。 你们不知道吧，如果我真的气到，会丢出什么东西？」



最近，宋多恩突然公开了一段在Jimin住处Nine One Hannam拍摄的影片，但据悉该影片并非近期所拍。



若宋多恩确实在未经Jimin同意的情况下拍摄并公开其住所内的影片，可能触犯《资讯通信网法》中的侵犯隐私罪或侵害秘密罪，可判处7年以下有期徒刑或5000万韩元以下罚金。

对於业内人士的说法，韩网友普遍认为Jimin和HYBE应该站出来正面发声，不论有没有交往过，都最好给出明确的整理，而不是放任粉丝猜测和攻击女方及其家人：「看来恋情是真的」「短暂交往就被粉丝攻击好几年，女方好可怜...」「 从2021年到入伍前后（2023年底），至少在一起两年，算是只有短暂交往吗？」「不管有没有分手，女方都那样痛苦了，男方不应该说句话吗？」「最后还威胁起诉女方，真的不光彩」「如果已经分手的话，男方也很委屈，只要起诉造谣发疯的人即可」。

