《暴君的廚師》本週特別先公開！潤娥為暴君李彩玟準備的第一個御膳桌，腹肌若隱若現～讓她超慌張 XD
廣告

《暴君的廚師》本週特別先公開！潤娥為暴君李彩玟準備的第一個御膳桌，腹肌若隱若現～讓她超慌張 XD

韓劇   2025年8月30日   星期六14:43   Yuan  

（封面圖源：tvN《暴君的廚師》截圖）

潤娥和李彩玟主演的《暴君的廚師》在上週首播！大家都有開始看了嗎？真的超級爆笑 XD

第2集中延志永（潤娥 飾）以天下一味俘獲暴君李獻（李彩玟 飾）的胃口，但...最後仍被押送到宮中，讓人預感到艱難的日子。輕鬆又爆笑的劇情，受到許多觀眾的喜愛，收視也持續上漲！第2集首都圈收視6.5%、全國收視6.6%，是所有頻道同時段收視率第一。
（圖源：tvN《暴君的廚師》劇照）

公開的第3～4集特別公開影片中，延志永端著御膳要給燕熙君李獻，進門後發現李獻露出腹肌，延志永心裡的 OS：「都長這麼大的男人了，為什麼衣服要解開啊？要打起精神！就算他是朝鮮最爛的暴君，但我不是知道歷史嗎？沒事的～不要緊張。」之後延志永也開始介紹這次法國高級料理套餐！
（圖源：tvN《暴君的廚師》截圖）

公開的最新劇照，李獻身穿五顏六色的服裝，甚至還戴著面具，打扮得酷似戲子。延志永則將徐長今（尹瑞娥 飾）抱在懷裡，兩人看起來有點落魄，拿掉面具的李獻看著他們，到底發生什麼事情？讓人期待！
（圖源：tvN《暴君的廚師》劇照）（圖源：tvN《暴君的廚師》劇照）（圖源：tvN《暴君的廚師》劇照）

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 韓劇 » 《暴君的廚師》本週特別先公開！潤娥為暴君李彩玟準備的第一個御膳桌，腹肌若隱若現～讓她超慌張 XD
© 2025 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手