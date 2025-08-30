《暴君的廚師》本週特別先公開！潤娥為暴君李彩玟準備的第一個御膳桌，腹肌若隱若現～讓她超慌張 XD

潤娥和李彩玟主演的《暴君的廚師》在上週首播！大家都有開始看了嗎？真的超級爆笑 XD

第2集中延志永（潤娥 飾）以天下一味俘獲暴君李獻（李彩玟 飾）的胃口，但...最後仍被押送到宮中，讓人預感到艱難的日子。輕鬆又爆笑的劇情，受到許多觀眾的喜愛，收視也持續上漲！第2集首都圈收視6.5%、全國收視6.6%，是所有頻道同時段收視率第一。



公開的第3～4集特別公開影片中，延志永端著御膳要給燕熙君李獻，進門後發現李獻露出腹肌，延志永心裡的 OS：「都長這麼大的男人了，為什麼衣服要解開啊？要打起精神！就算他是朝鮮最爛的暴君，但我不是知道歷史嗎？沒事的～不要緊張。」之後延志永也開始介紹這次法國高級料理套餐！



[3-4화 스페셜 선공개]

폭군 이헌을 위한 지영의 첫 저녁 수라상!

긴장되는 마음을 가라앉히고 설명하는 요리는..

정통 프랑스 요리 오뜨 퀴진? (๑ᵔ⤙ᵔ๑)



[토일] 밤 9:10 방송 | tvN#같이달려tvN #폭군의셰프 #BonappetitYourMajesty pic.twitter.com/LsejnR9tWb — tvN drama (@CJnDrama) August 28, 2025

公開的最新劇照，李獻身穿五顏六色的服裝，甚至還戴著面具，打扮得酷似戲子。延志永則將徐長今（尹瑞娥 飾）抱在懷裡，兩人看起來有點落魄，拿掉面具的李獻看著他們，到底發生什麼事情？讓人期待！



