什麼造型都好帥氣！李俊昊《颱風商社》最新劇照公開：90年代復古時尚＋挑染髮型，在韓網掀起討論！

「值得信賴的演員」李俊昊通過《衣袖紅邊洞》、《歡迎來到王之國》在全球引發熱烈關注，新劇《颱風商社》也備受期待！

tvN新劇《颱風商社》由李俊昊、金敏荷主演，講述1997年 IMF（亞洲金融風暴）面臨破產危機，正面迎戰的中小企業及其家族奮力掙扎的故事。



李俊昊飾演「狎鷗亭柳橙族」（江南區富裕家庭的子弟），在 IMF 危機中成長爲商社人的「姜颱風」一角。公開的最新劇照中，「時尚達人」姜颱風的華麗造型吸引人們的視線，充滿90年代復古感性的時尚和 Bridge 髮型完美地詮釋狎鷗亭的柳橙族。從《衣袖紅邊洞》的秋哈到《歡迎來到王之國》的本部長，好期待李俊昊這次在《颱風商社》會展現什麼樣的魅力啊！



劇照一公開，也立即在韓網掀起熱烈討論，韓網友：「哦～看起來很有趣」、「可能是因爲愛豆出身吧？這個造型一點都不彆扭」、「哇，李俊昊太適合你了，好期待《颱風商社》」、「爲什麼瘦了這麼多」、「我到時候一定要看播出」、「哇，真的很適合你」、「感覺颱風會成為我的最愛」、「什麼社長這是愛豆啊」、「Bridge 項鍊皮革都很適合」等等。

製作組表示：「李俊昊不是單純地描繪帥氣的90年代青春，而是將青春的火熱生動地展現出來。李俊昊會如何詮釋超越時代、引起共鳴的『颱風成長期』，希望大家一起欣賞另一個李俊昊標誌性青春角色誕生的瞬間。」



而《颱風商社》由《三流之路》、《今生也請多指教》李娜靜導演執導，張賢淑編劇執筆，預計接檔《暴君的廚師》在10月播出。

