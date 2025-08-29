什么造型都好帅气！李俊昊《台风商社》最新剧照公开：90年代复古时尚＋挑染发型，在韩网掀起讨论！

「值得信赖的演员」李俊昊通过《衣袖红边洞》、《欢迎来到王之国》在全球引发热烈关注，新剧《台风商社》也备受期待！

tvN新剧《台风商社》由李俊昊、金敏荷主演，讲述1997年 IMF（亚洲金融风暴）面临破产危机，正面迎战的中小企业及其家族奋力挣扎的故事。



李俊昊饰演「狎鸥亭柳橙族」（江南区富裕家庭的子弟），在 IMF 危机中成长爲商社人的「姜台风」一角。公开的最新剧照中，「时尚达人」姜台风的华丽造型吸引人们的视线，充满90年代复古感性的时尚和 Bridge 发型完美地诠释狎鸥亭的柳橙族。从《衣袖红边洞》的秋哈到《欢迎来到王之国》的本部长，好期待李俊昊这次在《台风商社》会展现什么样的魅力啊！



剧照一公开，也立即在韩网掀起热烈讨论，韩网友：「哦～看起来很有趣」、「可能是因爲爱豆出身吧？这个造型一点都不别扭」、「哇，李俊昊太适合你了，好期待《台风商社》」、「爲什么瘦了这么多」、「我到时候一定要看播出」、「哇，真的很适合你」、「感觉台风会成为我的最爱」、「什么社长这是爱豆啊」、「Bridge 项炼皮革都很适合」等等。

制作组表示：「李俊昊不是单纯地描绘帅气的90年代青春，而是将青春的火热生动地展现出来。李俊昊会如何诠释超越时代、引起共鸣的『台风成长期』，希望大家一起欣赏另一个李俊昊标志性青春角色诞生的瞬间。」



而《台风商社》由《三流之路》、《今生也请多指教》李娜静导演执导，张贤淑编剧执笔，预计接档《暴君的厨师》在10月播出。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻