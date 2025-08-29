《Kpop 獵魔女團》續集啟動！導演預告展開佐伊、米拉故事，網求：魯米＆振宇再重逢！

動畫電影《Kpop 獵魔女團》全球熱潮持續延燒，Netflix與索尼已著手討論續集製作。 導演Maggie Kang也親自透露，後續故事早已準備構想，並計劃在新作中呈現更多元的韓國音樂風格。

據美國媒體Variety於26日報導，索尼與Netflix已展開初步洽談，準備為今年夏天火遍全球的動畫電影《Kpop 獵魔女團》製作續集。 另一家美國媒體Puck也在早前透露，索尼已與兩位導演Maggie Kang和Chris Appelhans就續集的拍攝展開談判。



導演Maggie Kang也對續集的製作也持正面態度，透露除了HUNTR/X的主唱魯米（Rumi）之外，也希望講述她的同伴佐伊（Zoey）和米拉（Mira）的歷史：「已經為角色們準備了很多背景故事，還有許多尚未解答的問題與未被探索的領域。」

在近日於首爾舉行的座談會上，Maggie Kang還透露希望在第二集裡展示更多不同形式的韓國音樂，不僅是K-Pop，甚至包括Trot這樣的傳統曲風。



聽到續集啟動的消息後，網友們都相當期待：「成員的人設都很有趣，想知道更多關於她們的故事」、「導演真的很懂我們要什麼」、「拜託讓魯米＆振宇再重逢！」、「不如也說一些惡魔男團Saja Boys的故事吧，好想知道喔～」



《Kpop 獵魔女團》於6月20日上線，故事講述 K-Pop女團HUNTR/X同時也是「惡魔獵人」，為封印侵擾人類的惡魔而開激烈對抗的冒險。 該片自公開以來成為文化現象，公開10週已累積2.36 億觀看次數，成為 Netflix 原創作品中觀看次數最多的電影之一，在北美的限量影院放映活動更一度登頂當地票房冠軍。



《Kpop 獵魔女團》 原聲帶（OST）同樣掀起風暴，共有8首歌曲打入美國Billboard主流單曲榜Hot 100前十名，其中由HUNTR/X演唱的〈Golden〉更蟬聯Billboard Hot 100冠軍2週，創下動畫原聲帶史上罕見的紀錄。

業界預測， 《Kpop 獵魔女團》 的長期熱潮將有望超越《冰雪奇緣》等經典動畫。 Netflix方面也計劃在明年奧斯卡頒獎典禮上，提名〈Golden〉角逐「最佳原創歌曲獎」。



