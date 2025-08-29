《我的女友比我帥》柳政厚也要成為秀智的「後宮」？正在積極討論出演《女皇的後宮們》

希望可以快點確認出演陣容啦！

今日（29）有韓媒報導，柳政厚將出演《女皇的後宮們》（하렘의 남자들）。對此，他的經紀公司 Artist Company 回應：「正在積極討論出演事宜，非常感謝。」



《女皇的後宮們》改編網路小說，講述塔利歐帝國的女皇帝拉蒂爾爲了保住皇帝的位置，讓男人後宮們加入而展開的宮廷羅曼史幻想劇。從2020年3月到2023年6月，連載的網路小說不僅累計下載量達到2140萬以上，不僅在國內，在國內外也大受歡迎。日前，秀智收到飾演女主角「拉蒂爾」的提案，李洙赫、申承浩也都收到「後宮」出演提案！



而《女皇的後宮們》的製作公司是 Studio Dragon，由曾執導《孤單又燦爛的神－鬼怪》、《陽光先生》、《Sweet Home》系列等作品的李應福導演執導，《戀人》的黃真英編劇執筆，選角結束後，預計在明年年初投入拍攝。

柳政厚在2022年通過網路劇《壞女友》出道後，出演《新戀愛播放列表》、《清潭國際高等學校》和《奇怪的她》等。最近在《我的女友比我帥》中飾演金至恩（Arin 飾）變成男人的「金至勳」一角，下一部作品也備受期待！



