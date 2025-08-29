尹敏洙《我家的熊孩子》公開離婚後的日常生活，仍與前妻住在同屋簷！「摯友」李鐘赫本週登場，發言引騷動

歌手尹敏洙（尹民秀）去年突傳離婚消息，讓不少人大為震驚，近日他出演《我家的熊孩子》，公開離婚後的日常生活，透露現在還和前妻住同屋簷！

尹敏洙去年和妻子協議離婚，他說：「我個人認爲夫妻各自都有些不好的事情，先把這些問題解決之後，再慢慢整理吧！準確來說辦好手續大概只過了兩個月左右...。」對於決定離婚的原因，尹敏洙說：「因為我們在很小的時候就結婚了，也不是因爲討厭對方，而是爲了支持各自的生活，現在像朋友一樣相處得很好。辦好離婚手續後還一起去吃了馬鈴薯排骨湯，不久前也一起去家族旅行。」



尹敏洙提到現在還是和前妻住在一起，一起生活的現實原因是房屋買賣問題，他說：「房子要買賣才能整理好，因為各種情況...所以還是住在一起。」節目中也公開尹敏洙尋找之後要住的新房子，對於離婚後的感受表示：「目前還不太清楚，還沒有太大的改變，但之後應該會漸漸感受到吧！雖然作為夫妻的緣分已經結束了，但是作爲父母會一直繼續相處，正在互相支持著。」



在本周（31日）播出中，尹敏洙將和「摯友」李鐘赫見面，兩人12年前通過《爸爸！我們去哪裡？》結緣，至今仍維持著好友情。因為認識很久了，近距離觀察尹敏洙結婚生活的李鐘赫說：「預想到兩人會離婚。」讓所有人大吃一驚！之後還聊到從夢想成爲演員的李鐘赫的兒子卓秀和俊秀的故事，到尹敏洙的兒子尹侯的戀愛情況，兩人對兒子的故事表現出專心致志的樣子。究竟是什麼內容？將在本周公開！



