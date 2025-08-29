療癒系韓劇典範《我的女友比我帥》大結局！尹產賀告白Arin&柳政厚：不管你是男是女，我都無所謂

（談及劇情）Viu Original 原創浪漫喜劇《我的女友比我帥》於昨晚（28日）播出大結局，尹產賀、Arin、柳政厚、Chuu 以「跨越性別轉換的命定 Happy Ending」劃下清新溫暖的句點。

第 12 集中，不僅呈現了主角們尋找幸福的過程，也描繪了副線 CP 的直球愛情與溫馨的家庭情感，帶來一段段細膩又動人的故事，為觀眾奉上一部「療癒劇典範」，並圓滿收尾。



首先，金至恩（Arin 飾）維持著男生的外貌金至勳（柳政厚 飾）為了忘卻分手的痛苦，投入網路小說徵文準備；而臨近前往康寧大學的日子，朴允載（尹產賀 飾）找上金至勳，解釋自己與姜珉周（Chuu 飾）的誤會。最終情緒湧上的朴允載哽咽著問：「我真的要走了嗎？至恩啊，我真的要走了嗎？」曾極力迴避他的金至勳，雖趕赴機場卻與朴允載錯過，沒能與他見上最後一面。



三個月後，朴允載成為康寧大學的「用功男」，金至勳則以《我的女友比我帥》之名活躍為網路小說作家。一次偶然，朴允載的妹妹朴允娥（李愫苑 飾）推薦這部小說，讓他察覺故事的主角彷彿就是自己。此時，小說作者金至勳也因李敏赫（玹準 飾）的介紹，開始在允載曾工作的咖啡廳打工。兩人藉由小說留言互動，逐步解開誤會。當朴允載從作品中讀出「金至勳其實也不想分手」的心意時，他毅然決定返韓。大雪紛飛之日，朴允載終於出現在金至勳面前，並以教授的信中一句「朴允載的宇宙，不在這裡，而在有你的地方」表達了真心。



另一方面，留在美國的姜珉周寫信給金至勳：「我以為，待在朴允載身邊的金至勳是最糟的，但現在我才明白──沒有金至勳在身邊的朴允載更糟。」用行動祝福這對戀人。受到鼓舞後，金至勳向朴允載表白：「和你在一起的時光，無論我是女人還是男人，都不重要，因為那段時光很幸福。」朴允載也動情告白：「現在，不管你是金至勳還是金至恩，都無所謂了，只要是你就好。」兩人終於迎來奇蹟般的重逢。隨後，金至勳恢復成金至恩，兩人依舊不動搖，甚至在行李箱裡並列放入「金至勳」與「金至恩」的衣物，隨時面對好變身的不確定性。伴隨著旁白：「金至勳與金至恩共存的生活，把奇蹟當作日常的我們」、「我們的日常，就是宇宙的奇蹟，也是愛」，劇集劃下浪漫句點。



這部打破常規！「超越想像的性別轉換」浪漫劇，開創了 K-Drama 新局面，四位年輕主演也有著令人驚艷的表現，期待他們繼續走在花路上。



最終，製作組表示：「感謝觀眾們熱烈的支持，才能讓《我的女友比我帥》順利完結。希望這部展現多元愛情形態、充滿新鮮挑戰的作品，能長久留存在大家心中。」

