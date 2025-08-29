「2兆5千億企業家未婚夫」？ 秀智結婚謠言瘋傳，所屬社嚴正否認：毫無根據

演員兼歌手秀智近日突遭「結婚傳聞」襲擊，消息稱她將與某美容企業的代表步入婚姻，並即將對外公布。 然而，經紀公司迅速出面闢謠，強調此事「毫無根據」，並表示將對散播謠言者採取強硬措施。

事件起因於28日網路上流傳的一則貼文，聲稱秀智將與一名企業家結婚，且很快會有正式公告。 該內容隨後透過股市小道消息及社群媒體迅速擴散，更有傳聞稱該企業代表資產高達2兆5千億韓元。 一些網友將該企業家形容為「年輕有錢的代表人物」，並戲稱「秀智真是『秀智（諧音：受益）』了」。



隨著謠言越傳越烈，秀智的所屬公司Management SOOP代表金章均在SNS上親自發聲澄清謠言，警告稱「散布謠言被抓到可是會遭懲處」，表明將嚴正應對。 粉絲們也群起聲援，留言「請守護秀智」、「一定要提告」、「新作品即將公開，卻被惡意謠言攻擊，請務必採取法律行動」。



目前，秀智正投入新作準備，將於10月3日透過Netflix公開全新奇幻劇集《許願吧，精靈》，回歸觀眾視野。



《許願吧，精靈》是秀智在《任意依戀》後時隔9年與金宇彬二次搭檔，講述邪惡的精靈遇到不想許願的變態主人，由《雞不可失》《浪漫的體質》導演李炳憲、《黑暗榮耀》導演安吉鎬與編劇金銀淑合作打造，輕鬆的劇情基調和豪華的製作班底令人期待。



