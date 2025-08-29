尹敏洙《我家的熊孩子》公开离婚后的日常生活，仍与前妻住在同屋檐！「挚友」李钟赫本周登场，发言引骚动

歌手尹敏洙（尹民秀）去年突传离婚消息，让不少人大为震惊，近日他出演《我家的熊孩子》，公开离婚后的日常生活，透露现在还和前妻住同屋檐！

尹敏洙去年和妻子协议离婚，他说：「我个人认爲夫妻各自都有些不好的事情，先把这些问题解决之后，再慢慢整理吧！准确来说办好手续大概只过了两个月左右...。」对於决定离婚的原因，尹敏洙说：「因为我们在很小的时候就结婚了，也不是因爲讨厌对方，而是爲了支持各自的生活，现在像朋友一样相处得很好。办好离婚手续后还一起去吃了马铃薯排骨汤，不久前也一起去家族旅行。」



尹敏洙提到现在还是和前妻住在一起，一起生活的现实原因是房屋买卖问题，他说：「房子要买卖才能整理好，因为各种情况...所以还是住在一起。」节目中也公开尹敏洙寻找之后要住的新房子，对於离婚后的感受表示：「目前还不太清楚，还没有太大的改变，但之后应该会渐渐感受到吧！虽然作为夫妻的缘分已经结束了，但是作爲父母会一直继续相处，正在互相支持著。」



在本周（31日）播出中，尹敏洙将和「挚友」李钟赫见面，两人12年前通过《爸爸！我们去哪里？》结缘，至今仍维持著好友情。因为认识很久了，近距离观察尹敏洙结婚生活的李钟赫说：「预想到两人会离婚。」让所有人大吃一惊！之后还聊到从梦想成爲演员的李钟赫的儿子卓秀和俊秀的故事，到尹敏洙的儿子尹侯的恋爱情况，两人对儿子的故事表现出专心致志的样子。究竟是什么内容？将在本周公开！



