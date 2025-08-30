全昭彌：「出道10年，因過度使用而導致嚴重腰痛」還分享了20多歲仍能長高的4公分秘訣！

全昭彌（SOMI）坦言身體出現變化，讓網友們聽了相當心疼又驚訝。另一方面，她在節目中公開了自己滿20歲後卻能持續長高的秘訣。（快筆記起來～）

27日公開的李龍真 YouTube 頻道《龍塔羅》中，播出了差點以 TWICE 忙內成員出道、如今則以 The Black Label 所屬歌手身分進行 solo 活動的全昭彌的訪談。

全昭彌如今已迎來出道第10年。她表示，自己也曾和 TWICE 前輩們一起站在同個舞台上，並感嘆道：「後輩們也變得很多了。」



她坦率吐露身為偶像活動的辛苦：「其實最近腰很痛，從15歲出道開始用了10年嘛。」



全昭彌回憶起剛進公司時的情景：「那時候辦公室就跟這個攝影棚差不多大，主要是音樂製作人，員工大概15人左右。」接著又補充：「現在公司有150名員工，還在梨泰院有了公司大樓。」

對此，李龍真笑說：「畢竟是開國功臣，應該也有貢獻上一兩塊水泥吧。」全昭彌則幽默回應：「至少停車場是我的（功勞）。」引發現場爆笑。

此前，李龍真提到舞蹈消化力好像也和身高有關。全昭彌立刻認同：「沒錯。」



全昭彌先是談到自己個子很高，接著驚人告白：「原本是169公分，但做皮拉提斯（Pilates）後長到了173公分，足足高了4公分。（因為脖子）都被拉長了。」此話讓現場一片驚訝。

當李龍真追問是否是皮拉提斯的效果時，全昭彌補充說：「雖然做皮拉提斯很久了，但真正長高是因為短時間內努力矯正姿勢的結果。」

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞