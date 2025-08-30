全昭弥：「出道10年，因过度使用而导致严重腰痛」还分享了20多岁仍能长高的4公分秘诀！

全昭弥（SOMI）坦言身体出现变化，让网友们听了相当心疼又惊讶。另一方面，她在节目中公开了自己满20岁后却能持续长高的秘诀。（快笔记起来～）

27日公开的李龙真 YouTube 频道《龙塔罗》中，播出了差点以 TWICE 忙内成员出道、如今则以 The Black Label 所属歌手身分进行 solo 活动的全昭弥的访谈。

全昭弥如今已迎来出道第10年。她表示，自己也曾和 TWICE 前辈们一起站在同个舞台上，并感叹道：「后辈们也变得很多了。」



她坦率吐露身为偶像活动的辛苦：「其实最近腰很痛，从15岁出道开始用了10年嘛。」



全昭弥回忆起刚进公司时的情景：「那时候办公室就跟这个摄影棚差不多大，主要是音乐制作人，员工大概15人左右。」接著又补充：「现在公司有150名员工，还在梨泰院有了公司大楼。」

对此，李龙真笑说：「毕竟是开国功臣，应该也有贡献上一两块水泥吧。」全昭弥则幽默回应：「至少停车场是我的（功劳）。」引发现场爆笑。

此前，李龙真提到舞蹈消化力好像也和身高有关。全昭弥立刻认同：「没错。」



全昭弥先是谈到自己个子很高，接著惊人告白：「原本是169公分，但做皮拉提斯（Pilates）后长到了173公分，足足高了4公分。（因为脖子）都被拉长了。」此话让现场一片惊讶。

当李龙真追问是否是皮拉提斯的效果时，全昭弥补充说：「虽然做皮拉提斯很久了，但真正长高是因为短时间内努力矫正姿势的结果。」

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻