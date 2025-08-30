【好劇推薦】Disney+最強韓流來襲！《十二使者》收視8.1%強勢開局！馬東石×徐仁國×朴炯植正邪激戰

韓國電視圈近日又迎來一部「大製作話題劇」——KBS2 與 Disney+ 聯手推出的奇幻動作劇 《十二使者》。 開播首日全國平均收視率就達 8.1%（尼爾森數據），一舉拿下同時段收視冠軍，更登上 Disney+ 韓國 Top 10 第一名！雖然第2集一度下滑到5%多，但劇情才剛鋪墊完畢，未來仍被寄予厚望。

《十二使者》設定相當新穎，靈感來自 東方的十二生肖神話。 故事講述隱身在人間、過著平凡生活的「十二天使」，在封印的邪惡力量再度甦醒後，挺身而出保護人類。

這些天使白天可能是企業代表、醫師、警探、博物館人員，但在關鍵時刻，他們化身擁有動物力量的守護者。 獨特的世界觀讓劇集兼具東方文化底蘊與西方式超級英雄感，老少觀眾都能享受其中的奇幻氛圍。



最受矚目的，當然是「大螢幕動作王」馬東石。 繼《犯罪都市》系列締造韓國電影三度破千萬觀影人次紀錄後，他這次時隔10年重返電視劇，出演「虎之力」天使、十二天使的領袖 泰山。



泰山表面強悍，內心卻背負失去戰友的痛與守護人類的責任。 馬東石不僅展現壓倒性的力量，更親自參與設計角色動作，包括老虎前肢般的拳擊動作、標誌性步伐與服裝細節，讓角色既真實又震撼。



與他並肩作戰的還有：徐仁國、李主儐、高圭弼、康美娜、成愉頻、安芝慧、雷嘉汭、以及「天使管理者」成東鎰。 反派則由朴炯植飾演，首次挑戰強大惡角，顛覆以往「暖男」形象，引發高度好奇。



這部劇不只是單純的動作戲，每位角色都有對應動物的特殊能力——虎之力的泰山（馬東石 飾）=爆裂拳擊、敏捷的元勝（徐仁國 飾）=跑酷動作、神秘的米爾（李主儐 飾）=魔幻技能、犬系強者強智（康美娜 飾）、野馬般的馬淑（安芝慧 飾）、蛇一般靈活的弓箭手「鈴兒」（ 雷嘉汭 飾）……

從拳拳到肉的實感格鬥，到華麗流暢的超能力展現，《十二使者》打造出韓版超級英雄大片感。 團隊合作、奇幻設定、角色魅力全方位結合，堪稱韓劇市場繼《驅魔麵館》、《Moving 超異能族》後的新一代英雄劇代表。



想看「韓版英雄宇宙」？ 想看馬東石用「虎之拳」把壞人打飛？ 想看徐仁國、朴炯植一正一邪的精彩對決？ 那麼《十二使者》絕對是本季最不能錯過的韓劇！

