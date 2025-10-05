金宇彬自曝是戀愛綜藝《我是Solo》的超級粉絲：「如果參加節目，我應該會是英植！」

剛以 Netflix 奇幻韓劇《許願吧，精靈》回歸的金宇彬，透露了自己其實是戀愛實境節目的狂熱粉絲。（太好了！我跟男神又多了一個共通點了XD）

本週最新公開的喜劇主持人李龍鎮 YouTube 頻道《龍塔羅》中，公開了與演員金宇彬的近況訪談。



李龍鎮問：「你是需要一直補充像多巴胺這類刺激的人嗎？」金宇彬回答：「不是。」接著李龍鎮又追問：「那你也不怎麼看戀愛節目吧？」



金宇彬反駁自己其實看很多！平常非常喜歡看實境綜藝節目，並笑著說：「我真的很喜歡《我是Solo》、衍生節目《我是solo，在那之後愛情繼續》我也有追！」李龍鎮驚訝地說：「哇～這可是鐵粉啊！」金宇彬解釋道：「我喜歡真實的東西。更期待『反派角色』趕快出現。」引發現場眾人爆笑。



李龍鎮問他：「如果你去上《我是Solo》，覺得會拿到什麼名字呢？我覺得不是光洙，就是高個子的英植。」

金宇彬則笑著回答：「應該還是英植吧。」接著又補充說：「我最近覺得最好看的節目是《母胎單身戀愛大作戰》。」金宇彬甚至還推薦母胎單身的朋友去參加節目，相當熱衷。李龍鎮也驚呼：「意外耶！原來你這麼沉迷戀愛節目啊～。」

此外，金宇彬透過 Netflix 新作《許願吧，精靈》回歸，與秀智搭檔演出。除了戲劇作品外，他和都敬秀、李光洙出演的綜藝節目《種豆得豆》番外篇《豆豆笑笑》也公開了爆笑預告！令觀眾們相當期待。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞