尹啟相激勵人心新作《TRY：我們成為奇蹟》傳達正向訊息：堅持到底不放棄的奇蹟，一起走到最後！

SBS金土電視劇《TRY：我們成為奇蹟》即將在本週畫上句點，主角尹啟相也提示大家最終回看點。行為總是瘋狂而難以預測的鬼才朱嘉藍（尹啟相飾）如何帶領橄欖球排名倒數第一的漢陽高中團隊出奇制勝，收視率也隨之節節高升。

《TRY：我們成為奇蹟》受歡迎的原因相當明確，有著深層的感動以及幽默，原本是橄欖球明星球員的朱嘉藍，卻因為爆出使用禁藥醜聞而引退，來到漢陽高中任職教練時又被學生們及老師們漠視，但卻透過相互的成長，以及一次次難解的狀況，讓觀眾們更加投入其中，情緒也被這支球隊到底能否獲得逆轉勝而牽動著，不管是教練與選手，還是競爭與友情、愛情之間的多種關係，可看性相當豐富。



尹啟相渾然天成的演技，被觀眾譽為這個角色的不二人選，評價相當高。他認為最終兩集想傳達的訊息就是「不放棄的奇蹟」，他表示在寒冷天氣中堅持下去，表現出火熱的心到最後，必會發出火花。他確信堅持到最後都不放棄的奇蹟，會讓觀眾們的心變得更加火熱，也請大家一起收看到最後結局。



而女主角則是身兼手槍射擊教練與選手的裴怡智（林世美飾）同時在現實與夢想中苦惱著，她表示對於傾盡全力朝向自己夢想努力的朋友們，請大家好好地看著他們如何完成比賽。同時她也請大家在最後兩集持續關注著朱嘉藍、裴怡智與其他老師們，身為已不是學生的大人們，會做出什麼樣的決定。也令觀眾們持續對於結局最終回充滿期待。



飾演漢陽高中橄欖球隊長尹成俊的金曜漢，也表現出對於橄欖球的熱愛以及青春的熱情，可愛的單戀瞬間更是讓許多觀眾們相當心動，對於他的演技成長也相當稱讚，他表示最終兩集也有著大家期待的運動大會比賽結果，朱嘉藍教練與橄欖球隊之間的信任以及美麗的離別，也將成為看點之一，可望為本劇留下餘韻，希望大家一起支持本劇到最後。《TRY：我們成為奇蹟》將於8月30日播出最終回。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞