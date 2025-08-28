《AAA 2025》愛豆陣容也超厲害！人氣團體RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE都要來高雄！

《AAA 2025》除了演員陣容很厲害外，愛豆陣容也沒有輸啊！已經太期待12月啦，大家趕快買車票和訂飯店 XD

今日（28）《AAA 2025》方面表示，RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE確定出席12月6日在台灣高雄國家體育場（世運主場館）舉行的頒獎典禮。



RIIZE 目前正在進行《2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD]》首次世界巡迴演出，8月30日舉行完台北場後，12月又要來和台灣粉絲見面啦！而 LE SSERAFIM 接下來將在9月舉行的《EASY CRAZY HOT》北美巡迴演唱會，目前6個城市的演唱會門票皆已售罄。



Stray Kids 在最近發行第四張正規專輯《KARMA》，僅一天就創下200萬張以上的銷量，在 Spotify 一天內也創下1826萬次以上的媒體播放量，再次創下今年 K-POP 最高紀錄。最近以迷你4輯《IVE SECRET》的主打歌〈XOXZ〉展開活動的 IVE ，作爲 K-POP 女團首次連續2年登上3個城市的「Lollapalooza」舞台，證明她們高全球人氣。



今年是《Asia Artist Award》（亞洲明星盛典，簡稱AAA）迎來第10週年，公開的演員出席陣容有：姜有皙、金裕貞、文素利、朴寶劍、朴允浩、佐藤武史、IU（李知恩）、嚴志媛、李伊庚、李濬榮、李浚赫、李俊昊、林潤娥、車珠英、崔代勳、秋泳愚、惠利等，真的超級豪華！

