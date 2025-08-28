奇幻韓劇《許願吧，精靈》前導預告公開：邪惡精靈「金宇彬」VS變態主人「秀智」，簡直絕配XD

Netflix 奇幻浪漫喜劇《許願吧，精靈》由金宇彬與秀智展開一段攸關性命的浪漫故事，爆笑預告一公開便引發熱烈討論。

將於10月3日（週五）在中秋連假前公開的《許願吧，精靈》講述沉睡千年後甦醒、經歷職涯中斷的神燈精靈「精靈」（金宇彬 飾），與缺乏情感的人類嘉盈（秀智 飾）相遇，圍繞三個願望展開的一場奇幻浪漫喜劇。不諳世事的精靈與不懂情感的嘉盈，將碰撞出怎樣天馬行空的故事，備受期待。除了金宇彬、秀智的奇幻重逢，安恩真、魯尚炫、高圭弼、李周英等人也加入，組成獨特的「實現願望」陣容，完成別具一格的世界觀，引發大眾關注。



同日公開的前導海報，更將握有彼此生死大權的精靈與嘉盈間微妙的關係表現得淋漓盡致，令人相當好奇。在金光閃閃的沙漠上，踏著沙暴登場的精靈正瞄準新主人嘉盈的脖子，而嘉盈也毫不示弱，將簪子抵在精靈的喉嚨上。兩人彷彿隨時都要刺向彼此的銳利眼神，加上彼此之間電光火石般的緊張感，讓人倍感期待。



由賽得（高圭弼 飾）聲音開場的前導預告片，更呈現「撒旦」精靈與「反社會人格」嘉盈的超乎想像相遇，激起觀眾的好奇心。以願望迷惑人心的「非常邪惡精靈」撒旦迎來了新主人——「美麗又詭異」的嘉盈。精靈窮追不捨地說著「快點許願，馬上許願，立刻許願」，卻遭到根本不需要願望的嘉盈冷嘲：「那我的第一個願望，就是先殺了你吧？」並對精靈揮舞各種武器。然而，必須透過願望引導嘉盈墮落的精靈，是否能突破這位沒有情感、沒有欲望的嘉盈的鐵壁防線，成功獲得願望呢？



尤其在時間流轉的片段中，冷漠無情的嘉盈竟然流下眼淚，或展露燦爛笑容，截然不同的模樣更添懸念。而精靈與嘉盈一同穿越首爾天空的畫面，也預示著將上演一場前所未有、驚心動魄的浪漫冒險。



魅力滿分的奇幻浪漫喜劇《許願吧，精靈》將在10月3日透過 Netflix 向全球公開。

