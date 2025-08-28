《AAA 2025》爱豆阵容也超厉害！人气团体RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE都要来高雄！

《AAA 2025》除了演员阵容很厉害外，爱豆阵容也没有输啊！已经太期待12月啦，大家赶快买车票和订饭店 XD

今日（28）《AAA 2025》方面表示，RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE确定出席12月6日在台湾高雄国家体育场（世运主场馆）举行的颁奖典礼。



RIIZE 目前正在进行《2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD]》首次世界巡回演出，8月30日举行完台北场后，12月又要来和台湾粉丝见面啦！而 LE SSERAFIM 接下来将在9月举行的《EASY CRAZY HOT》北美巡回演唱会，目前6个城市的演唱会门票皆已售罄。



Stray Kids 在最近发行第四张正规专辑《KARMA》，仅一天就创下200万张以上的销量，在 Spotify 一天内也创下1826万次以上的媒体播放量，再次创下今年 K-POP 最高纪录。最近以迷你4辑《IVE SECRET》的主打歌〈XOXZ〉展开活动的 IVE ，作爲 K-POP 女团首次连续2年登上3个城市的「Lollapalooza」舞台，证明她们高全球人气。



今年是《Asia Artist Award》（亚洲明星盛典，简称AAA）迎来第10周年，公开的演员出席阵容有：姜有皙、金裕贞、文素利、朴宝剑、朴允浩、佐藤武史、IU（李知恩）、严志媛、李伊庚、李浚荣、李浚赫、李俊昊、林润娥、车珠英、崔代勋、秋泳愚、惠利等，真的超级豪华！

