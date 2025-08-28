奇幻韩剧《许愿吧，精灵》前导预告公开：邪恶精灵「金宇彬」VS变态主人「秀智」，简直绝配XD

Netflix 奇幻浪漫喜剧《许愿吧，精灵》由金宇彬与秀智展开一段攸关性命的浪漫故事，爆笑预告一公开便引发热烈讨论。

将於10月3日（周五）在中秋连假前公开的《许愿吧，精灵》讲述沉睡千年后苏醒、经历职涯中断的神灯精灵「精灵」（金宇彬 饰），与缺乏情感的人类嘉盈（秀智 饰）相遇，围绕三个愿望展开的一场奇幻浪漫喜剧。不谙世事的精灵与不懂情感的嘉盈，将碰撞出怎样天马行空的故事，备受期待。除了金宇彬、秀智的奇幻重逢，安恩真、鲁尚炫、高圭弼、李周英等人也加入，组成独特的「实现愿望」阵容，完成别具一格的世界观，引发大众关注。



同日公开的前导海报，更将握有彼此生死大权的精灵与嘉盈间微妙的关系表现得淋漓尽致，令人相当好奇。在金光闪闪的沙漠上，踏著沙暴登场的精灵正瞄准新主人嘉盈的脖子，而嘉盈也毫不示弱，将簪子抵在精灵的喉咙上。两人彷佛随时都要刺向彼此的锐利眼神，加上彼此之间电光火石般的紧张感，让人倍感期待。



由赛得（高圭弼 饰）声音开场的前导预告片，更呈现「撒旦」精灵与「反社会人格」嘉盈的超乎想像相遇，激起观众的好奇心。以愿望迷惑人心的「非常邪恶精灵」撒旦迎来了新主人——「美丽又诡异」的嘉盈。精灵穷追不舍地说著「快点许愿，马上许愿，立刻许愿」，却遭到根本不需要愿望的嘉盈冷嘲：「那我的第一个愿望，就是先杀了你吧？」并对精灵挥舞各种武器。然而，必须透过愿望引导嘉盈堕落的精灵，是否能突破这位没有情感、没有欲望的嘉盈的铁壁防线，成功获得愿望呢？



尤其在时间流转的片段中，冷漠无情的嘉盈竟然流下眼泪，或展露灿烂笑容，截然不同的模样更添悬念。而精灵与嘉盈一同穿越首尔天空的画面，也预示著将上演一场前所未有、惊心动魄的浪漫冒险。



魅力满分的奇幻浪漫喜剧《许愿吧，精灵》将在10月3日透过 Netflix 向全球公开。

