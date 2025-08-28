【韓網熱門】宋多恩自曝約會影片BTS JIMIN露臉！韓網友：之前是被欺負得有多狠啊

女演員宋多恩公開與防彈少年團成員Jimin露臉影片，在theqoo上掀翻熱議，短短半個小時留言就突破了千條。

Song Daeun on TikTok posted a video of her welcoming Jimin of BTS back home at their Hannam91 apartment. pic.twitter.com/IOIOGT4hDV — JiminxDaeun (@daeunie_20) August 26, 2025

韓國網友評論：

1. 之前到底被罵成什麼樣，她才會以這種方式曝光

2. 不是防彈粉絲，也不是追其他愛豆的人，但因為粉絲到處鬧得太兇，所以我也知道了ᄏᄏ 何必自找麻煩呢

3. 現在影片雖然出來了，但還不知道是進行中還是分手了，也不知道男方是否同意，只知道女生真的辛苦了... 希望能好好解決

4. 我反而對男方的穿搭更驚訝

5. 價值數十億韓元的豪華別墅，電梯為何這麼慢？

6. 不確定是不是現在進行式，但之前紐約影片曝光的時候就已經幾乎是實錘了，還在被騷擾啊。 女生都這麼辛苦了，那Jimin在幹嘛

7. 這件事之前也常常上熱門，所以即使不是粉絲我也知道，沒想到這樣又看到近況了... 希望這位女生幸福

8. 不知道未來會怎樣~不過既然到現在都沒公開，看起來應該不會官宣戀情，只會保持沉默，等到風頭過去吧

9. 這是經過雙方同意才上傳的影片嗎？

10. 別再挖人家私生活了，他們也是人，讓他們好好過日子吧

11. 粉絲到底把她逼到什麼程度才會這樣

12. 女生明明被欺負得那麼慘，男方應該出來表態才對，都這個年紀了，就算宣佈結婚也不奇怪

13. 出道幾年了還在說戀愛禁令ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ護航的才搞笑

14. 我是防彈粉，反而覺得鬆了一口氣，想說她到底得多委屈才會這樣呢

15. 希望女生不是因為被那些瘋狂粉絲逼到精神崩潰才上傳影片... 不管怎樣，至少現在應該覺得心裡痛快一些吧

16. 女生真的很可憐，被罵得太慘了

17. 我是第一次因為這個才知道他們在交往，為什麼要一直挑事把事情鬧大

18. 偶像不會替你的人生負責，你們也沒資格替偶像的人生負責... 清醒點吧瘋狂粉絲們，他也要過自己的生活，你們到底要干涉到哪一步ᅮ

19. 我朋友也是粉絲，卻說那女生是幻想症患者，還特別激動，重點是她40多歲ᄏᄏᄏᄏ 我原本完全不關心，以為沒交往，結果哇ᅲᅲ 真是辛苦了

20. 女生之前因為這事被罵得很慘，現在反而覺得爽快了吧

21. 粉絲們說他們分手了就別掙扎了，但卻不承認事情的根源就是自己

22. 如果承受不了就分手，怎麼能拍這種偷偷拍的影片

23. 到底被粉絲逼得多慘才會這樣啊，男方也太過分了，讓女生一個人承受

24. Jimin的瘋狂粉們，拜託別再騷擾宋多恩和其他成員了

25. 我是防彈粉，不過最愛的不是他ᄏᄏᄏ 只是那些瘋狂粉實在鬧得太兇了，所以我選擇「這是別人家的事」模式ᄏᄏᄏ 你們自己看著辦吧

26. 腦殘粉絲才是問題吧，只要我的偶像沒有傳出吸毒、性犯罪、酒駕之類的新聞，我就已經很幸福了。 談個戀愛就要被罵，那要是結婚了你們是要翻天嗎？ 你們算什麼啊...

27. 幾年來被說是幻想症，心理怎麼可能承受得住？ 她選擇沉默反而讓霸凌更嚴重，現在既然公開了，就該保護她

28. ᄏᄏᄏ到現在還有人說女生一個人幻想戀愛，把她當神經病，這些人永遠清醒不了吧。

29. 都這樣了還繼續交往，兩個人都有點奇怪;;; 男方怎麼可能不知道女方被霸凌這麼嚴重，甚至連家人都被騷擾，還要繼續交往？

30. 都這程度了，乾脆公開戀愛吧，團體也已經超過10年了

