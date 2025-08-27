SEVENTEEN HOSHI 穿上Canada Goose春夏系列，展現率性告別魅力

入伍在即的我們HOSHI真的把握每個moment同CARATs見面！九月十六日就要入伍，但最近這段時間HOSHI真的超級忙碌！HOSHI X WOOZI Fan Concert "WARNING"場場爆滿，三月推出BEAM專輯大獲成功，加上SEVENTEEN十週年慶祝活動，這工作量真的讓人心疼又佩服！

HOSHI代言工作都接不停，最新就係為Canada Goose拍攝Snow Goose 2025春夏膠囊系列造型照！一睇到那輯相片真係被HOSHI嘅氣質震撼了！造型照靈感取材自80年代紐約青年與地鐵的粗獷氣息，並將其置於遼闊山景與斑駁美國列車之中，HOSHI宛如自由旅人穿梭於過去與未知之間，完美演繹了那種游刃有餘的靜謐感！





那輯照片最吸睛的係HOSHI身穿Snow Goose系列展現出的率性魅力！冷冽色調與簡約剪裁交織出一份游刃有餘的靜謐感，既是舞台偶像的延續，亦是踏入新篇章前的告別風景。呢種輕盈而洗鍊的夏日姿態，真係將Canada Goose嘅高端工藝與實用機能完美融合，賦予盛夏嶄新風貌！



CARATs見到HOSHI呢個造型都超心動，紛紛話想要同款！由Haider Ackermann 打造的Snow Goose 2025夏季膠囊系列第二波單品，延續對冒險精神與風格突破的頌揚，將經典實用輪廓以當代語彙重新詮釋。呢個系列真係好適合HOSHI嘅性格，既有佢表演時的爆發力，又有佢私底下的溫柔一面！



好消息嚟啦～而家Snow Goose 2025夏季續章系列已經於指定香港海港城及澳門銀河專門店發售！想要HOSHI同款率性造型嘅CARATs快啲去入手啦！

系列焦點單品包括：

* Zenith T恤 - HKD 2,700

* Pulse 長袖緊身運動上衣 - HKD 3,000

* Solstice 背心 - HKD 6,500

* Rigel 連帽上衣 - HKD 4,500

* Dawn圓領上衣 - HKD 4,500

* Valor 派克大衣 - HKD 12,500

想在HOSHI入伍前擁有同款造型嘅話，記得把握時間啊！呢個夏天就用Canada Goose Snow Goose系列，展現屬於自己嘅率性魅力同冒險精神！

店舖詳情：

* 香港尖沙咀海港城港威商場 G202-3 號舖 |

* 澳門路氹「澳門銀河™」時尚匯購物中心 1008 & 1010 號舖 |

