【韩网热门】宋多恩自曝约会影片BTS JIMIN露脸！韩网友：之前是被欺负得有多狠啊

女演员宋多恩公开与防弹少年团成员Jimin露脸影片，在theqoo上掀翻热议，短短半个小时留言就突破了千条。

Song Daeun on TikTok posted a video of her welcoming Jimin of BTS back home at their Hannam91 apartment. pic.twitter.com/IOIOGT4hDV — JiminxDaeun (@daeunie_20) August 26, 2025

*相关内容：恋情铁证再+1？ 宋多恩电梯直击BTS Jimin正脸！Jimin「你知道我来了吗？」亲口宠溺对话曝光

韩国网友评论：

1. 之前到底被骂成什么样，她才会以这种方式曝光

2. 不是防弹粉丝，也不是追其他爱豆的人，但因为粉丝到处闹得太凶，所以我也知道了ᄏᄏ 何必自找麻烦呢

3. 现在影片虽然出来了，但还不知道是进行中还是分手了，也不知道男方是否同意，只知道女生真的辛苦了... 希望能好好解决

4. 我反而对男方的穿搭更惊讶

5. 价值数十亿韩元的豪华别墅，电梯为何这么慢？

6. 不确定是不是现在进行式，但之前纽约影片曝光的时候就已经几乎是实锤了，还在被骚扰啊。 女生都这么辛苦了，那Jimin在干嘛

7. 这件事之前也常常上热门，所以即使不是粉丝我也知道，没想到这样又看到近况了... 希望这位女生幸福

8. 不知道未来会怎样~不过既然到现在都没公开，看起来应该不会官宣恋情，只会保持沉默，等到风头过去吧

9. 这是经过双方同意才上传的影片吗？

10. 别再挖人家私生活了，他们也是人，让他们好好过日子吧

11. 粉丝到底把她逼到什么程度才会这样

12. 女生明明被欺负得那么惨，男方应该出来表态才对，都这个年纪了，就算宣布结婚也不奇怪

13. 出道几年了还在说恋爱禁令ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ护航的才搞笑

14. 我是防弹粉，反而觉得松了一口气，想说她到底得多委屈才会这样呢

15. 希望女生不是因为被那些疯狂粉丝逼到精神崩溃才上传影片... 不管怎样，至少现在应该觉得心里痛快一些吧

16. 女生真的很可怜，被骂得太惨了

17. 我是第一次因为这个才知道他们在交往，为什么要一直挑事把事情闹大

18. 偶像不会替你的人生负责，你们也没资格替偶像的人生负责... 清醒点吧疯狂粉丝们，他也要过自己的生活，你们到底要干涉到哪一步ᅮ

19. 我朋友也是粉丝，却说那女生是幻想症患者，还特别激动，重点是她40多岁ᄏᄏᄏᄏ 我原本完全不关心，以为没交往，结果哇ᅲᅲ 真是辛苦了

20. 女生之前因为这事被骂得很惨，现在反而觉得爽快了吧

21. 粉丝们说他们分手了就别挣扎了，但却不承认事情的根源就是自己

22. 如果承受不了就分手，怎么能拍这种偷偷拍的影片

23. 到底被粉丝逼得多惨才会这样啊，男方也太过分了，让女生一个人承受

24. Jimin的疯狂粉们，拜托别再骚扰宋多恩和其他成员了

25. 我是防弹粉，不过最爱的不是他ᄏᄏᄏ 只是那些疯狂粉实在闹得太凶了，所以我选择「这是别人家的事」模式ᄏᄏᄏ 你们自己看著办吧

26. 脑残粉丝才是问题吧，只要我的偶像没有传出吸毒、性犯罪、酒驾之类的新闻，我就已经很幸福了。 谈个恋爱就要被骂，那要是结婚了你们是要翻天吗？ 你们算什么啊...

27. 几年来被说是幻想症，心理怎么可能承受得住？ 她选择沉默反而让霸凌更严重，现在既然公开了，就该保护她

28. ᄏᄏᄏ到现在还有人说女生一个人幻想恋爱，把她当神经病，这些人永远清醒不了吧。

29. 都这样了还继续交往，两个人都有点奇怪;;; 男方怎么可能不知道女方被霸凌这么严重，甚至连家人都被骚扰，还要继续交往？

30. 都这程度了，干脆公开恋爱吧，团体也已经超过10年了

原文：https://theqoo.net/square/3888115865

