比腿長更火？IVE張員瑛靠「一撮汗毛」登熱搜，全網討論瘋傳：偶像該除毛 vs 偶像也是人

人氣女團 IVE 的門面擔當張員瑛，這次不是靠「逆天長腿」或「仙女顏值」登上熱搜，而是因為——一張手臂特寫照！

事情是這樣的：張員瑛日前在SNS上公開了一張展示手錶和手鍊的照片，本意是想秀一下「時尚小配件」，沒想到照片裡卻意外捕捉到她手臂上細細淡淡的汗毛。結果立刻被眼尖粉絲放大討論，甚至傳到海外社群，瞬間炸鍋。



有些海外網友反應超嚴苛，留言寫下：「這真的是員瑛的手嗎？」、「偶像不是都該除毛嗎？」、「有點掉形象耶」……一副「偶像必須零毛孔＋零毛髮」的標準審美。尤其是日本網友，還有人酸說：「在日本這可不行啊！」不過別擔心，護航粉絲馬上跳出來反擊：「員瑛也是人欸！」、「有汗毛很正常吧」、「其實挺可愛的」、「完美到連手毛都被放大檢查，這才是真巨星」！

這場「汗毛大戰」不只讓網友笑到噴飯，也再次凸顯了 K-pop 偶像被放到顯微鏡底下檢視的現實——粉絲期待「完美無瑕」，但同時也有人開始喊話：「偶像自然一點反而更迷人」。

只能說張員瑛靠「一撮汗毛」再度證明了她的頂流人氣——畢竟，不是誰的手臂毛都能掀起國際熱議啦！

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞