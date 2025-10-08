《超人回來了》晟敏下定決心帶著兒子出演：「希望大家不要太討厭我，能溫暖地看待我、多多愛我」

歌手晟敏在KBS2綜藝節目《超人回來了》中秋特別篇中（10月7日播出）登場。曾以男團Super Junior成員身分享有極高人氣的他，坦言自從選擇戀愛與結婚後，陷入無數流言之中，導致長達10年無法活動，談及過往時不禁紅了眼眶，他表示自己是為了家人所以勇敢挑戰。



他表示：「我從未向任何人吐露過心聲。我是第一個結婚的偶像，當時很擔心粉絲會嚇到，不知道該怎麼告訴大家。就在我猶豫時，消息與報導先曝光了，結果無法及時應對。隨著謠言愈演愈烈，看著數不清的惡評，覺得大家都在罵我、用負面的眼光看我，於是什麼話也說不出來，只能待在家裡。不會唱歌以外的事，又覺得自己越來越沒有立足之地，那種恐懼讓我很害怕。」



晟敏透露，雖然當初是為了守護妻子金思垠而選擇結婚，但因此經歷了10年的空白期，他也表達了對妻子成為家中支柱的歉意。金思垠則回應：「其實老公比我更辛苦，反而讓我覺得自己拖累了他，心裡很難過也很抱歉。」

晟敏在結婚10年後，迎來了宛如奇蹟般誕生的兒子度允（도윤，音譯），並以此為契機，準備以Trot歌手身分再出發。為了實現對舞台的渴望，他選擇轉型為Trot歌手。雖然在比賽中未能取得好成績，但他為了打好基礎，前往Trot作曲家李浩燮的歌唱教室學習，歷經四年的磨練，終於成為受師父愛戴的學生之一。

結束課程後，晟敏回到家中，為即將登上的《全國歌唱大賽》舞台全力準備，同時展現出細心爸爸的一面──與度允共度時光、親手製作副食品並餵食。數日後，以新人Trot歌手身分登上《全國歌唱大賽》的晟敏，在主持人南熙錫的建議下，秉持真心唱歌，即使在大雨中仍為支持他的粉絲傾盡全力演唱。



為了妻子與兒子鼓起勇氣重返舞台的晟敏表示：「希望有一天，度允能長大到看著我的舞台，並對我說『爸爸好帥』。雖然我是出道20年的歌手，但現在是重新出發的Trot新人，希望大家不要討厭我，能溫暖地看待我、多多愛我。」表達了對未來的決心。

