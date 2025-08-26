IVE帶著《IVE SECRET》回歸啦！「愛你，晚安。夢裡見」這句話也太甜了吧～

「MZ世代憧憬偶像」的六人女團（安宥真、Gaeul、Rei、張員瑛、Liz、Leeseo）終於帶著第四張迷你專輯《IVE SECRET》回歸了～STARSHIP娛樂在25日透過各大音源網站發行了這張大家期待已久的專輯，而這次的概念真的很不一樣呢！

《IVE SECRET》這張專輯的重點在哪？就是要深入探索那些隱藏在華麗表情背後的真實情感流動。說白了，IVE想要告訴大家：「你們看到的自信IVE只是一面，我們其實還有很多不同的樣子！」這種形象重塑的概念聽起來就很有趣對吧？

這次總共收錄了6首歌：主打歌《XOXZ》，還有《Wild Bird》、《Dear, My Feelings》、《GOTCHA (Baddest Eros)》、《삐빅 (♥beats)》、《Midnight Kiss》。光看歌名就知道每首都有不同的感覺！



其實在正式回歸前，她們就一直在放各種「秘密」相關的預告內容，每首歌都在傳達不同的情感和氛圍，整張專輯的概念真的很一致。

重頭戲來了！主打歌《XOXZ》到底是什麼意思？原來是IVE自創的新詞彙，意思是「愛你，晚安。然後夢裡見」（這也太甜了吧～）。音樂方面用了沈穩的808貝斯、銅管樂器配上紮實的鼓點，營造出整首歌的緊張感，再加上低音饒舌和簡約人聲，整個夢幻氛圍就出來了！



更讓人期待的是，這次張員瑛又和作詞家서지음合作填詞了！還記得她們上次在《ATTITUDE》的合作嗎？這次在《XOXZ》裡，兩人把複雜的情感變成了一種暗號般的表達方式，即使不直接說出口，那種高傲又神秘的IVE風格也能完美傳達出來。

MV的部分也很值得一看！整個視覺呈現就是在描繪一個「我想要的方式」創造出來的秘密夢境，邀請觀眾進入這個立體又多彩的世界。而且IVE之前就在社群媒體上預告了舞蹈挑戰的部分，這次的重點舞蹈動作設計得很直觀，一看就知道在表達《XOXZ》的概念！



