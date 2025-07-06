GOT7朴珍榮主演《未知的首爾》再獲人氣！親自分享「團隊長壽的秘訣？現在吵架，我都選擇旁觀XD」

朴珍榮於《未知的首爾》終映訪問時，展現了他對所屬團體 GOT7 的深厚情感，今年是他們出道的第11年。

在上週末完美收官的 tvN X Netflix 熱門韓劇《未知的首爾》，是一部講述除了長相外毫無共通點的雙胞胎姊妹，透過交換人生的謊言尋找真愛與人生意義的浪漫成長劇。朴珍榮在劇中飾演與未來&未知（朴寶英 飾）的高中同學，長大後成為律師的李昊洙一角。





當天訪問中，對於GOT7迎來出道11週年，朴珍榮表示：「真的很感謝粉絲。這份工作如果沒有人看、沒有人聽，是很難持續下去的。現在的我們，已經不是在乎成績起伏的階段了，而是更希望別讓粉絲陪伴我們10年的回憶變成壞回憶。我們想透過好音樂再度與大家見面。」



談到團隊能夠長壽的原因，朴珍榮坦言關鍵在於「誠實」。

他說：「其實我也不太知道什麼是秘訣。我們團體的成員都很直率，彼此常開玩笑，也經常吵架。就像所有團隊都一樣，必須互相喜歡，才能維持下去。我想我們也是因為彼此感情好，才能走到現在。」





他還補充道：「我們到現在還是會吵，這次準備新專輯時也吵了。以前還會勸架，現在都直接放著不管（笑），真的變成了超級好朋友。我想這反而是我們能長久走下去的祕訣吧。」

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞