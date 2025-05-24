JYP朴軫永首登Waterbomb求推薦演出服，Jackson王嘉爾再次「瞪大眼」！網一致推經典「透明塑膠褲」

JYP娛樂公司老闆、歌手朴軫永近日宣佈參加2025年「Waterbomb Festival」水彈音樂節，在IG上公開詢問穿什麼服裝好，引來眾多網友和旗下藝人留言，一致推薦他最經典、最勁爆的那套裝備XD

今年的Waterbomb Festival水彈音樂節首爾場將於7月4日至6日舉辦，主辦方已公開的出演名單包括EXO KAI、Kep1er、LOCO、權恩妃、fromis_9、李泳知、KISS OF LIFE、2NE1、tripleS等等，陣容相當強大。

最新消息是朴軫永也將在7月4日登台，朴軫永在自己的IG PO出預告圖，留言問：「各位給我一些服裝方面的idea吧。 朴軫永應該穿什麼衣服出演Waterbomb呢？ ^^」



服裝造型的話題立即引來大量關注，或者說勾起了大家深藏在記憶中的畫面XD朴軫永在1994年曾穿透明塑膠褲、秀出內搭丁字褲拍雜志寫真，視覺效果十分震撼，一度被視作黑歷史。 2016年朴軫永發行單曲《Still Alive》重現（致敬？ ）這一造型，展現出高度自我認可的正面態度。



2019年朴軫永出戰MAMA頒獎禮，與MAMAMOO成員華莎合作表演歌曲《Don't Leave Me》，又再次穿上透明塑膠褲。 當時坐在台下的晚輩藝人們大為震驚，其中JYP旗下藝人、GOT7成員Jackson更是睜大眼睛合不攏嘴，這一畫面已成為著名meme。



面對舊日老闆的詢問，Jackson第一時間留言「兩隻大眼睛」emoji，沒有文字卻勝過千言萬語。 同為GOT7隊友的JAY B默默「拍手」，BamBam則貼出「肌肉男只穿內褲走秀」動圖。 旗下女團TWICE成員定延則給出了明確建議：「塑膠褲子！防水最強！」



其他網友也紛紛給出一致推薦：「怎麼辦，我只想到塑膠褲」「希望再次看到塑膠褲搭紗網無袖上衣」「請PD大人回到初心吧」「答案一早已經確定」「也許他就是想穿那條褲子才故意問的」「其實他想問的只是裡面要穿什麼顏色內褲吧」期待朴軫永屆時將給大家帶來什麼樣的驚喜XD



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