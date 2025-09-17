《十二使者》昊鬼、朴炯植否認並澄清：「我並沒有拿每集4億的片酬，這都只是傳聞而已」

[官方立場] 人氣演員兼歌手的朴炯植，全面否認了每集片酬4億韓元的傳聞。

17日上午，所屬公司RÊVE娛樂表示：「從最初報導的《低谷醫生》到這次的《十二使者》，媒體上曝光的朴炯植片酬與事實不符。由於該說法已被視為既定事實，我們特此澄清立場。」



前一天，D社曾報導稱，朴炯植在近日完結的KBS2週末劇《十二使者》（Disney+同步上線）中，每集片酬高達4億韓元，8集共計32億韓元。報導還提到馬東石的片酬為每集5億韓元，共40億韓元，兩位主演的片酬合計超過了總製作費的30%。



對此，朴炯植方面強調消息「毫無根據」，並正式做出回應。所屬公司表示：「朴炯植在每一部作品中都全力以赴，未來的活動也希望大家能以溫暖的視線關注。」

《十二使者》由《永恆族》馬東石攜手《寶物島》人氣男神朴炯植、《死期將至》徐仁國，打造韓版超級英雄動作劇《十二使者》。以東方十二生肖為靈感，講述各代表十二生肖的12位「天使」，以人的形態生活在現代首爾，在保護人類免受惡靈侵害時，與試圖喚醒封印力量的邪惡勢力展開驚心動魄的戰鬥。開播首日全國平均收視率就達8.1%（尼爾森數據），一舉拿下同時段收視冠軍，更登上Disney+ 韓國Top 10第一名！



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞