【韓網熱門】徐仁國短短一個月瘦了超多！網驚呼脖子突然變長「像長頸鹿、人面鳥」

徐仁國7月3日出席Netflix戀愛綜藝《母胎單身戀愛大作戰》發佈會是這樣：







8月20日亮相Disney+新劇《十二使者》，突然瘦了一大圈，而且脖子似乎突然變長了，韓國記者也提到這一點。





原PO感慨減肥不愧是最棒的整形，87年生的他瘦下來看起來更年輕了。 徐仁國原本就很擅長（？ ）減肥，而且新劇《明天也要上班》馬上就要開拍啦！



韓國網友評論：

1. 不是，脖子怎麼變那麼長！kkk

2. 想起人面鳥了！

3. 好像長頸鹿/羊駝kkk

4. 超帥的狐狸相耶

5. 真的瘦了很多啊，徐仁國也是橡皮人來的

6. 哇... 稍微誇張地說，如果穿上校服大概跟高三學生沒兩樣

7. 看照片已經能感覺到他的頭臉很小，看真人的話更更更小...

8. 最近在重看《某一天滅亡來到我家門前》，和當時一模一樣啊

9. 短短一個月就瘦得很明顯，而且沒有鬆弛下垂，真的超厲害



10. 徐仁國超愛吃東西，能瘦下來太神奇了kk

11. 前面的圖明顯看起來比較幸福

12. 我覺得是髮型差異... 前面的照片根本是旗安84的髮型啊

13. 他在world gay MV那時肉肉的模樣我也很喜歡ᅮᅮ瘦下來也超帥啊

14. 我還以為前面的圖就是瘦下去之後的... 全都很帥啊ᅮᅮ

15. 看前面的圖還在感歎下頜線好美，結果看到後面的圖，仿彿臉消失了一半啊

16. 徐仁國的自我管理一直做得很棒，想知道他的減肥方法

17. 正在追徐仁國的新劇《十二使者》，很好看

18. 對耶，徐仁國在《Super Star K1》也是小胖來的，長期以來只看到他有好好管理的模樣，都忘記這件事了

19. 徐仁國在《母胎單身戀愛大作戰》的造型真的帥到爆，希望《明天也要上班》也保持那個造型... 是我見過的徐仁國最帥的造型

出處：https://theqoo.net/hot/3885836725

