《十二使者》正义方 - 十二生肖天使阵营 vs 邪恶方 - 反派阵营角色登场

哇～《十二使者》果然没让大家失望！首播就拿下8.1%的超高收视率，直接成为周末韩剧收视冠军！马东石这次不只主演还身兼监制和编剧，带领徐仁国等生肖天使对抗邪恶朴炯植，这个设定光闻就觉得很刺激呢～

正邪双方角色大解析～谁是你的本命？

首两集剧情超紧张！以恶灵朴炯植为首的邪恶团伙相隔数千年再次展开灭世计划，开始追捕攻击生肖天使，誓要消灭人类世界最后一道防线。来看看正邪双方的主要角色吧：

正义方 - 十二生肖天使阵营

「虎天使」泰山 (马东石 饰)

十二生肖天使的领军人物！经常穿著虎纹装扮象徵十二生肖之首老虎，外表强悍但内心细腻，格斗技术满分却饱受精神压力而要长期服用抗忧郁药物。现在靠营运高利贷公司「天使资本集团」与中医店「泰山东方医学诊所」维生，其他生肖天使都跟随他生活，只有「龙天使」与他们保持距离。



「龙天使」米尔 (李主傧 饰)

象徵「龙」的十二生肖天使，能唤起强风作出攻击！在历史博物馆任职组长的她，刻意与其他生肖天使保持距离。恶灵昊鬼解开封印之后，成为邪恶力量首个追击的对象，背后似乎隐藏著关键原因...



「猴天使」元胜 (徐仁国 饰)

象徵「猴」的十二生肖天使，身手敏捷、机智聪明、性格跳脱！在「虎天使」为首的高利贷公司「天使资本集团」工作。



「马天使」马淑 (安芝惠 饰)

象徵「马」的十二生肖天使，速度与行动力十足，但有时过於冲动。同样在「天使资本集团」工作。



「狗天使」姜智 (康美那 饰)

象徵「狗」的十二生肖天使，对朋友与人类绝对忠诚，个性温暖。也在「天使资本集团」工作。



「鼠天使」鼠石 (成愉频 饰)

象徵「鼠」的十二生肖天使，判断力快速且准确，为生肖天使作战时的大脑！同样在「天使资本集团」工作。



「蛇天使」铃儿 (雷嘉汭 饰)

象徵「蛇」的十二生肖天使，沉默寡言，承传古代医术，拥有超卓治病能力。现为「泰山东方医学诊所」医师。



「猪天使」多尼 (高圭必 饰)

象徵「猪」的十二生肖天使，以食为先，讨厌运动XD 与「蛇天使」一同在中医店「泰山东方医学诊所」工作。



「天使管理者」马洛 (成东镒 饰)

被上帝选中的人类，担任「十二生肖天使管理者」，与生肖天使一样拥有超长寿命！现为刑警，与「龙天使」米尔亲近。



为什么12天使缺少「牛、兔、羊、鸡」？

在《十二使者》的设定中，原本确实有完整的十二生肖天使守护人间，但在数千年前与邪恶势力的惨烈战斗中，牛、兔、羊、鸡四位天使为了保护人类而英勇牺牲。这段悲壮的过去成为泰山心中最深的伤痛，他将这些牺牲的同伴深深埋藏在心底，也因此对人类产生了不信任感。现在存活的8位天使（虎、鼠、龙、蛇、马、猴、鸡、猪）延续著守护人间的使命，但同时也承载著失去挚友的沉重回忆。这个设定不仅解释了为什么天使数量不足12位，更为主角泰山的性格转变和内心挣扎提供了深刻的背景故事。

邪恶方 - 反派阵营

「乌鸦恶灵」昊鬼 (朴炯植 饰)

拥有血红双眼，象徵「乌鸦」的恶灵，与生肖天使们为宿敌！被生肖天使们封印数千年之后由祭司解封，一众失去能力以人类身分生活的天使，对比之下无法与拥有邪恶力量的他匹敌。昊鬼似乎与「龙天使」能够相互感应...这个设定好有戏啊！



「邪恶祭司」萨旻 (金灿亨 饰)

追随邪恶力量，冒死以血成功解除恶灵「昊鬼」数千年封印，靠其找寻「海太」死后留下的三颗魂石，渴望以魂石力量得以永生。



连场埋身打斗与夺目特效让人看到欲罢不能！

《十二使者》除了有坚实的奇幻故事设定之外，首两集的连场埋身打斗与特技效果都令人目不暇给！无论是「虎天使」马东石的单人匹「虎」横扫各大黑帮组织收回贷款，还是其他生肖天使联手上阵，以至第二集尾段恶灵团伙与生肖天使们激战，都令人血脉贲张超刺激！

祭司以血解封「昊鬼」一幕的精美特效呈现出阴森可怕气氛，加上「昊鬼」展翅飞翔的慑人效果，完美展现剧集的奇幻魅力。随著第二集尾段失去能力的生肖天使遭受邪恶力量伏击接近败北，紧凑剧情将迎来第一波高潮！

追剧资讯不能错过！

《十二使者》首两集现已於Disney+独家上线，逢周六日晚上9:30更新新集数！

