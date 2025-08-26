SHINee KEY拿一位又哭了！《驚六》一度靠著太妍哭，〈HUNTER〉成雙冠！
廣告

SHINee KEY拿一位又哭了！《驚六》一度靠著太妍哭，〈HUNTER〉成雙冠！

KPOP   2025年8月26日   星期二14:30   草莓  

（封面圖源：YouTube@MBCkpop截圖、YouTube@놀라운 토요일 Amazing Saturday截圖）

SHINee KEY本月再次solo出輯，發行了第三張正規專輯《HUNTER》，同名主打歌〈HUNTER〉再獲音放一位殊榮「又哭了」，他在錄影《驚人的星期六》時接獲消息，第一反應全都播送！

《驚人的星期六》日前突然發布了特別影片，是9月才要播出的集數之搶先看影片，為何現在就公開呢？原來節目錄下了KEY當日知悉自己solo曲又拿一位的反應。零食遊戲時，已答完也拿到零食的KEY，看著手機突然倒抽一口氣，太妍聽到轉頭回應他「嚇一跳」。主持人Boom也發現他們有些騷動便詢問，但KEY似乎還沒抽離情緒，小小聲對著太妍說：「拿到了一位……」講完就靠向太妍，直接在她肩後的椅子上哭泣。
（圖源：YouTube@놀라운 토요일 Amazing Saturday截圖）

太妍拍拍他、安慰他，替他向大家傳達奪一位的好消息。KEY正是《Music Bank》（音樂銀行）拿下第一，且大家都知道《Music Bank》還在直播，KEY是為了錄影《驚人的星期六》而放棄最後頒獎的環節、沒能當場領獎。KEY哭著哭著也道歉自己偷看手機一事，但誰會計較呢？Boom還暖心地替KEY製造頒獎場面，讓大家圍向他替他恭喜呢！
（圖源：YouTube@놀라운 토요일 Amazing Saturday截圖）

▼完整影片

YouTube留言有網友不約而同說「KEY拿過很多音放一位但還是如此激動，看得出來對工作很認真」、「出道17年*還為了一位而哭，讓人覺得真的很善良」、「出道18年*了，卻沒有把第一名當作理所當然，把粉絲們放第一，真的太了不起」，沒錯，這不是KEY第一次拿到一位而哭，2021年以〈BAD LOVE〉首次拿一位，還有去年〈Pleasure Shop〉拿一位都哭了，只是這次不是在音放上哭，而在自家綜藝上哭。（*編按：SHINee 2008年5月出道，今年已滿17年，正邁入第18年）
（圖源：YouTube@MBCkpop截圖）

▼2021〈BAD LOVE〉

▼2024〈Pleasure Shop〉（*延伸閱讀：〈SHINee出道16週年KEY個人新歌奪冠，節目上眼眶泛淚發表感言：以我的年資，很不容易啊～〉

特別的是，KEY的〈HUNTER〉早在20日就在另一檔音放《Show Champion》拿了一位，但那天KEY沒有打歌也沒有領獎，不曉得在其他地方聽到消息時，是不是情緒也很激動呢？難能可貴的是，〈HUNTER〉目前一共拿了兩次一位，是KEY solo以來第一次達成「雙冠王」里程碑！

YouTube留言裡許多人也認同節目非常溫暖，因為這集連嘉賓都還沒有宣布過，卻為了要替KEY慶祝而率先剪出片段，且不吝惜提到他家電視台的節目（即《Music Bank》）。此集完整節目將在9月13日播出。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » KPOP » SHINee KEY拿一位又哭了！《驚六》一度靠著太妍哭，〈HUNTER〉成雙冠！
© 2025 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手