SHINee KEY拿一位又哭了！《驚六》一度靠著太妍哭，〈HUNTER〉成雙冠！

SHINee KEY本月再次solo出輯，發行了第三張正規專輯《HUNTER》，同名主打歌〈HUNTER〉再獲音放一位殊榮「又哭了」，他在錄影《驚人的星期六》時接獲消息，第一反應全都播送！

《驚人的星期六》日前突然發布了特別影片，是9月才要播出的集數之搶先看影片，為何現在就公開呢？原來節目錄下了KEY當日知悉自己solo曲又拿一位的反應。零食遊戲時，已答完也拿到零食的KEY，看著手機突然倒抽一口氣，太妍聽到轉頭回應他「嚇一跳」。主持人Boom也發現他們有些騷動便詢問，但KEY似乎還沒抽離情緒，小小聲對著太妍說：「拿到了一位……」講完就靠向太妍，直接在她肩後的椅子上哭泣。



太妍拍拍他、安慰他，替他向大家傳達奪一位的好消息。KEY正是《Music Bank》（音樂銀行）拿下第一，且大家都知道《Music Bank》還在直播，KEY是為了錄影《驚人的星期六》而放棄最後頒獎的環節、沒能當場領獎。KEY哭著哭著也道歉自己偷看手機一事，但誰會計較呢？Boom還暖心地替KEY製造頒獎場面，讓大家圍向他替他恭喜呢！



▼完整影片



YouTube留言有網友不約而同說「KEY拿過很多音放一位但還是如此激動，看得出來對工作很認真」、「出道17年*還為了一位而哭，讓人覺得真的很善良」、「出道18年*了，卻沒有把第一名當作理所當然，把粉絲們放第一，真的太了不起」，沒錯，這不是KEY第一次拿到一位而哭，2021年以〈BAD LOVE〉首次拿一位，還有去年〈Pleasure Shop〉拿一位都哭了，只是這次不是在音放上哭，而在自家綜藝上哭。（*編按：SHINee 2008年5月出道，今年已滿17年，正邁入第18年）



▼2021〈BAD LOVE〉



▼2024〈Pleasure Shop〉（*延伸閱讀：〈SHINee出道16週年KEY個人新歌奪冠，節目上眼眶泛淚發表感言：以我的年資，很不容易啊～〉）



特別的是，KEY的〈HUNTER〉早在20日就在另一檔音放《Show Champion》拿了一位，但那天KEY沒有打歌也沒有領獎，不曉得在其他地方聽到消息時，是不是情緒也很激動呢？難能可貴的是，〈HUNTER〉目前一共拿了兩次一位，是KEY solo以來第一次達成「雙冠王」里程碑！



8월 20일 쇼챔피언 ‘챔피언송’은?!

KEY(키)의 HUNTER입니다!

You’re the hunter

한계 없는 소화력, 콘셉트 장인 KEY(키)의

챔피언송 수상을 진심으로 축하드립니다 pic.twitter.com/RfHQeE4K0i — SHOWCHAMPION (@showchampion1) August 20, 2025

YouTube留言裡許多人也認同節目非常溫暖，因為這集連嘉賓都還沒有宣布過，卻為了要替KEY慶祝而率先剪出片段，且不吝惜提到他家電視台的節目（即《Music Bank》）。此集完整節目將在9月13日播出。

