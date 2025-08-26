【韩网热门】徐仁国短短一个月瘦了超多！网惊呼脖子突然变长「像长颈鹿、人面鸟」

徐仁国7月3日出席Netflix恋爱综艺《母胎单身恋爱大作战》发布会是这样：







8月20日亮相Disney+新剧《十二使者》，突然瘦了一大圈，而且脖子似乎突然变长了，韩国记者也提到这一点。





原PO感慨减肥不愧是最棒的整形，87年生的他瘦下来看起来更年轻了。 徐仁国原本就很擅长（？ ）减肥，而且新剧《明天也要上班》马上就要开拍啦！



韩国网友评论：

1. 不是，脖子怎么变那么长！kkk

2. 想起人面鸟了！

3. 好像长颈鹿/羊驼kkk

4. 超帅的狐狸相耶

5. 真的瘦了很多啊，徐仁国也是橡皮人来的

6. 哇... 稍微夸张地说，如果穿上校服大概跟高三学生没两样

7. 看照片已经能感觉到他的头脸很小，看真人的话更更更小...

8. 最近在重看《某一天灭亡来到我家门前》，和当时一模一样啊

9. 短短一个月就瘦得很明显，而且没有松弛下垂，真的超厉害



10. 徐仁国超爱吃东西，能瘦下来太神奇了kk

11. 前面的图明显看起来比较幸福

12. 我觉得是发型差异... 前面的照片根本是旗安84的发型啊

13. 他在world gay MV那时肉肉的模样我也很喜欢ᅮᅮ瘦下来也超帅啊

14. 我还以为前面的图就是瘦下去之后的... 全都很帅啊ᅮᅮ

15. 看前面的图还在感叹下颌线好美，结果看到后面的图，仿佛脸消失了一半啊

16. 徐仁国的自我管理一直做得很棒，想知道他的减肥方法

17. 正在追徐仁国的新剧《十二使者》，很好看

18. 对耶，徐仁国在《Super Star K1》也是小胖来的，长期以来只看到他有好好管理的模样，都忘记这件事了

19. 徐仁国在《母胎单身恋爱大作战》的造型真的帅到爆，希望《明天也要上班》也保持那个造型... 是我见过的徐仁国最帅的造型

