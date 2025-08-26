年度最強動作奇幻影集《十二使者》震撼登場！馬東石、朴炯植、徐仁國加台灣女星雷嘉汭，這組合也太強～

哇～大家期待已久的《十二使者》終於正式上線啦！光看這個卡司就知道要爆了：《永恆族》馬東石、朴炯植、徐仁國，還有台灣的《八尺門的辯護人》雷嘉汭！果然一開播就交出超亮眼成績單，首都圈平均7.2%、全國平均8.1%，直接笑傲同檔韓劇，而且還是KBS今年韓劇的最佳紀錄之一呢！

劇情設定超有創意～

十二位守護者對戰上古邪靈，但現代的十二使者竟然開起高利貸公司！專門放款給黑道和罪犯再暴力討債，這個設定真的很新鮮XD 而朴炯植飾演的大反派「昊鬼」百年封印一被解除，立刻召集眾邪靈向十二使者發動攻擊，那個節奏明快又拳拳到肉的打戲，觀眾都直呼過癮！



馬東石大叔的回歸真的等太久了！

這是他睽違九年再度出演影集，而且這次不只當男主角「泰山」，連編劇都親自操刀。被問為什麼想拍《十二使者》，他說一直想拍「亞洲奇幻英雄」題材，就想到了十二生肖這個概念。不過為了扛收視壓力，馬東石坦白說準備期間壓力大到嚴重掉髮：「每次建立世界觀都會掉一大把頭髮，沒有一件事是容易的！」聽起來真的很辛苦呢～



徐仁國終於又能跟馬東石當好兄弟了！

還記得2016年《38師機動隊》的搭檔嗎？徐仁國開心大喊：「苦等了快10年，終於能再度與馬東石前輩演好兄弟！」這次他飾演「猴子天使」，為了展現攀岩走壁的矯健身手，還特別拜師跑酷團隊，設計出專屬猴子天使的靈活動作，光想就覺得很帥氣！



台灣女星雷嘉汭的韓劇首秀備受矚目！

這次她飾演「蛇天使」鈴兒，角色設定是擁有治癒能力但無法說話，所以要完全用眼神來傳達情感。她在記者會上用流利韓文表示：「能與前輩們一起拍攝，真的是莫大的榮幸」，而且首集一登場就讓韓媒以「迷人的美麗」大讚她的演出！





朴炯植這次徹底黑化當大反派！

繼《寶物島》的腹黑野心男角色大受好評後，這次在《十二使者》他全面黑化成邪惡的「昊鬼」。因為角色象徵動物是烏鴉，他還認真研究烏鴉習性：「我想這是我第一次觀察烏鴉這麼久，烏鴉其實非常聰明，看著牠的黑眼睛會感受到某種深刻和不可預測的一面，我試圖利用這些來加強角色詮釋。」劇中那個帥氣邪魅的造型，也讓網友直呼「哪有壞人這麼帥！」



《十二使者》已經在8月23日於Disney+上線，每週六、日獨家更新！大家追起來了嗎～這個組合真的讓人很期待接下來的劇情發展呢！

